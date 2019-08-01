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пятница, 02 августа 2019 07:35

Украина освободила семерых политзаключенных

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С начала вторжения России на территорию Украины и аннексии Крыма незаконно захвачено свыше 200 граждан Украины. Их вопреки Конвенции об оккупированных территориях судили и вывезли в тюрьмы РФ.

Пленники из Крыма — это люди, которые открыто осуждали аннексию, не поддерживали РФ, выступали на акциях и митингах против оккупации. Подконтрольные России суды фабриковали против них дела и обвиняли в терроризме.

На Донбассе боевики захватывают в плен украинских военных и граждан, которые не поддерживают террористов. Их обвиняют в так называемом шпионаже в пользу Украины или массовых убийствах.

С 2014 года Украине удалось вернуть часть политзаключенных. Бывшую военную и депутата Надежду Савченко 25 мая 2016-го помиловал президент России Владимир Путин и обменял на двух сотрудников Главного разведывательного управления России. Активиста Геннадия Афанасьева и бывшего директора оборонного завода Юрия Солошенко обменяли на двух пророссийских активистов из Одессы в томо же 2016-м.

Лидеров крымскотатарского Меджлиса Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза освободили по просьбе президента Турции Реджепа Эрдогана.

Крымский проукраинский активист Александр Костенко отсидел полностью срок в российской тюрьме и в 2018 году вернулся в Украину.

Последним частично освобожденным стал фермер из Донбасса Сергей Литвинов. В России ему дали восемь с половиной лет тюрьмы якобы за участие в расстрелах мирных жителей на Донбассе. Впоследствии дело переквалифицировали на разбойное нападение и Литвинова отправили в Украину. Находится в Диканевской колонии на Харьковщине с мая 2019 года.

Автор: София Староконь
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Дата
02
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