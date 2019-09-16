Украденную картину нашли в Соединенных Штатах Америки

Художественному музею в Днипре из США возвращают картину художника Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной". Ее вывезли нацисты во время Второй мировой войны.

Михаил Панин — украинский живописец, ученик Ильи Репина. Полотно "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной" написал в 1911 году. Это была его дипломная работа в Петербургской академии художеств. На ней московский царь Иван IV уезжает из кремлевских ворот.

Картина была в Днепровском художественном музее. Во время Второй мировой войны нацисты вывезли ее в Германию. Где была потом — неизвестно.

Последние 30 лет картина принадлежала американке 84-летней Габриэле Трейси. Женщина не знала, что она краденая. Узнала об этом в 2017-ом, когда переезжала в другой дом и выставила свои вещи на торги.

Продажу картины в аукционном доме города Александрия штата Вирджиния остановили по требованию Днепровского художественного музея. Для выяснения обстоятельств аукцион обратился в Федеральное бюро расследований.

— Это первый результативный случай сотрудничества на официальном государственном уровне Украины и США в возвращении памятников культурного наследия, — говорит посол Украины в США Валерий Чалый, 49 лет.

Сейчас американские следователи устанавливают, как картина попала в США. Супруги Трэйси нашло ее в доме, где раньше жил швейцарский военный, который эмигрировал в Штаты в 1946-ом.