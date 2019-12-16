Учительница сдала в ломбард школьные планшеты

В школе села Голубовка Лебединского района Сумской области учительница начальных классов украла 12 планшетов, которые учреждение получило в прошлом году по программе "Новая украинская школа". Сдала их в ломбард.

— Мы поняли, что планшетов нет, когда проводили инвентаризацию в декабре, — рассказывает директор школы Леонид Садовый, 61 год. — Она была за них ответственна и призналась, что воровала планшеты еще с лета. Сдавала по одному, чтобы не было подозрительно. Брала за каждый по 3 тысячи гривен. Мы должны были сообщить в полицию, иначе стали бы соучастниками преступления. Тогда учительница принесла планшеты такой же марки и уволилась.

Работала в школе 19 лет.

- Ей 41 год, имеет старых родителей, сын учится на военного, - продолжает Садовый. — Всю жизнь жили у нас в селе. Работала хорошо, никогда ничего не замечали за ней. Деньги ей надо были, чтобы погасить кредит. Сейчас переехала в Сумы. Суд решит, как ее наказать.