У водителей евроблях будут забирать права

С 22 августа начнут штрафовать владельцев нерастаможенных автомобилей. Сумма, которую водителю придется заплатить, будет зависеть от срока пребывания транспортного средства на территории Украины.

- Водитель за рулем нерастаможенной машины вынужден будет уплатить штраф в размере 8500 гривен. Если его остановят повторно, то сумма удвоится - до 17 тысяч гривен. Кроме этого, на один год изымают права, - говорит 31-летний Владислав Погорелов из "Авто Евро Силы" Запорожской области.

Если нерастаможенное авто ездит по территории Украины от 10 до 20 суток, его владельцу грозит штраф 17 тыс. грн. От 21 до 30 дней - сумма увеличится до 85 тыс. грн. За пользование автомобилем на "евробляхах" больше месяца владельца могут оштрафовать на 170 тыс. грн или конфисковать транспорт.

- Во время остановки автомобиля патрульные не могут выписать его владельцу такие большие штрафы. Данные о периоде превышения будут направлять пограничной службе. Та формирует документы о наложении штрафа и передает их в суд. Только он выносит решение о взыскании соответствующей суммы средств, - говорит Погорелов.

Размеры штрафов действуют для транспортных средств как личного пользования, так и коммерческого. Если владелец передает временно ввезенный автомобиль другому лицу или пользуется им для коммерческой деятельности, его ожидает штраф в размере 34 тыс. грн.

С 1 августа на улицах появятся пешие патрули Национальной гвардии Украины. На охрану общественного порядка будут выходить почти 2 тыс. военнослужащих. Патрулировать в местах массового скопления людей и районах со сложной оперативной обстановкой. Ранее нацгвардейцев приобщали к патрулю Нацполиции.

- Гвардейцы будут нести службу пять дней в неделю 6 часов. В таких патрулях задействуют 50 процентов личного состава подразделений Нацгвардии, - говорит первый заместитель главы МВД Сергей Яровой, 61 год.

Военнослужащие будут иметь спецсредства и штатное оружие. Также планшеты, подключенные к информационному порталу Нацполиции. Будут следить за оперативной обстановкой в режиме реального времени.

Закон "Об основных принципах и требованиях к органическому производству, обращению и маркировке органической продукции" вступает в силу 2 августа.

Благодаря ему производители будут вынуждены сертифицировать и маркировать органическую продукцию. Введут обязательную регистрацию семян и их производителей. Кроме этого, создадут Единственный открытый реестр производителей органической продукции.

- Закон, который мы называем "органический", приняли в прошлом году. Со 2 августа Госпотребслужба будет осуществлять двухуровневый контроль на рынке, чтобы люди покупали гарантированно органическую продукцию, - говорит исполняющая обязанности министра аграрной политики и продовольствия 43-летняя Ольга Трофимцева.

Если на продукте есть одна из надписей: "органический", "биодинамический", "биологический", "экологический", "органик", однако у него не будет сертификата, подтверждающего это, на производителя налагаются штрафы. Для юридических лиц - восемь минимальных заработных плат. Физическим лицам - предпринимателям - пять минимальных заработных плат.

С начала месяца для населения снизят цену на газ на 5,5%.

Теперь тысяча кубометров, включая налог на добавленную стоимость, будет стоить 5568 грн.

На 7,2-7,5% по сравнению с предыдущим месяцем упадет цена на газ и для промышленных потребителей. Составит от 4640 до 5204 грн за тысячу кубометров.

С 1 августа супермаркеты и другие магазины площадью от 2500 кв. м обустроят обязательными бесплатными туалетами.

Кабины должны быть отдельно для мужчин и для женщин. Также в санузлах должны установить пеленальные столики для младенцев.

Кроме того, с этого дня входные прозрачные двери в торговых центрах будут изготавливать из травмобезопасного или армированного стекла. В случае повреждения такое не рассыплется и меньше травмирует посетителя.

С 5 августа банковские счета украинцев переведут на международный стандарт под названием IBAN.

Номера счетов будут состоять из 29 символов, а не 14, как раньше. Обозначать код страны, если Украина, то UA, "контрольный разряд" - две цифры, код банка - шесть цифр и номер счета.

Топливо из России обложили дополнительной пошлиной

Кабинет Министров с 1 августа ввел специальную пошлину на импорт российского топлива. Взыскание на дизельное топливо составит 3,75% с 1 августа и 4% с 1 октября. На поставки сжиженного газа 1,75 и 3% соответственно. Решение приняли в ответ на российские санкции. 18 апреля правительство РФ заявило об установлении запрета на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов.

- Постановление даст незначительное увеличение поступлений в государственный бюджет, - считает экономист Андрей Новак, 46 лет. - Основное топливо в Украину завозят из Беларуси, Литвы и Польши. Имеем собственное производство. Поэтому розничные цены от введения пошлины не изменятся.