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четверг, 22 апреля 2021 00:56

У украинцев нет денег платить за коммуналку

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Более 81 млрд грн задолжали украинцы за коммунальные услуги, по данным Государственной службы статистики. Больше всего за газ, теплоснабжение и горячую воду.

- Эта сумма была актуальна на 1 февраля. Когда посчитают его, март и апрель - достигнет более 90 миллиардов, - говорит экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко, 60 лет. - в увеличении суммы задолженности виновна и пандемия. У украинцев нет денег платить коммуналку.

Во время карантина правительство запретило начислять пеню за неуплату услуг. Это правильно?

- Кабмин поступил непрофессионально. Людям фактически дали сигнал, что можно не спешить с оплатой. В то же время Нафтогаз продолжает выставлять счета и штрафы за несвоевременные платежи за топливо теплокоммунэнерго и облгазам. Предприятия загнаны в колоссальные долги.

Что делать?

- Первое, признать неспособность правительственной команды и Национальной комиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг решить этот вопрос. Их всех надо отправить в отставку и начинать переформатировать подходы к проблеме.

Стоит ли аннулировать долги наиболее уязвимым категориям граждан?

- Необходима реструктуризация, но разумная. Надо разобраться, кто и почему не платит. Если же разработаем глупую систему и спишем долги, то в дураках окажутся те, кто платят. А должники решат, что и дальше отдавать за коммуналку не надо.

Субсидии при таких условиях необходимы?

- Льготу имеют 3,1 миллиона домохозяйств. Это почти 20 процентов населения. Для остальных поднимаются цены на газ и другие тарифы. Власти их не жалко?

В государстве отсутствует тарифная политика. НКРЭКУ провалила работу. Нам не нужна независимая комиссия. Она должна быть в составе правительства.

Что предлагаете вместо субсидий?

- Надо жесткое, продуманное тарифное регулирование со стороны государства. Ведь на самом деле никаких рынков у нас нет. Ни газового, ни теплового, ни жилищного, ни электрического.

Ручное регулирование тарифов приведет к ухудшению сотрудничества с МВФ.

- Надо приглашать МВФ и говорить. Их сознательно вводят в заблуждение. Меморандум с фондом делали конкретные люди - член наблюдательного совета Нафтогаза Ковалик, глава компании Коболев. Гарантирую, что последний прописывал пункты договора. В МФВ и сказали: "Раз берете на себя такие обязательства, то берите". Я объяснил бы партнерам, что реальных рынков у нас нет. А руководители Нафтогаза грабят украинцев.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
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Дата
22
апреля

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