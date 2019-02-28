У раненного моряка отказывает рука

У 27-летнего Василия Сороки на раненной левой руке не восстанавливаются функции пальцев и не проходит отек. Он 88-й день находится в российском плену.

- Регулярные боли. Все лечение в СИЗО сводится к уколам витамина В, - говорит его адвокат Сергей Бадамшин, 40 лет. - В ближайшие дни его должны обследовать в гражданском медицинском заведении Москвы.

Василия Сороку и еще 23 украинских моряка захватили в плен российские пограничники 25 ноября прошлого года. Моряк получил ранение во время обстрела кораблей российскими военными. Его, как и остальных пленных, российский суд обвиняет в незаконном пересечении границы. Сорока признает себя военнопленным и требует от россиян содержания согласно нормам Женевской конвенции.

21 ноября с командиром буксира "Яне Капу" 23-летним Олегом Мельничуком провели следственные действия. На допросе он сообщил только свое имя, фамилию, дату рождения и звание - согласно статьям Женевской конвенции.

- Он переживает за родителей, свою команду и других военнопленных. И даже за корабельного собаку, которого увидел на цепи в оккупированной Керчи, - говорит 39-летний Николай Полозов, координатор группы защиты украинского моряка.