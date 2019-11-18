"У молодежи и пенсионеров боевики могут забирать еду"

В Совете национальной безопасности и обороны Украины предлагают отменить проверки людей во время пересечения пунктов въезда и выезда на оккупированные территории Донбасса. С такой инициативой выступает советник секретаря СНБО Сергей Сивохо, 50 лет.

— Идти на помощь нашим людям, которые находятся в серой и красной зонах, это — упрощение режима. Это реальные маленькие шаги, которые можно быстро осуществить, — говорит Сивохо. — Моя мечта — чтобы блокпостов не было вообще, ничего не мешало перемещаться. Много говорим о единстве, но когда подъезжаешь к пунктам, равенство и единство уходят на другой план.

В Раде хотят упростить пропуск пенсионеров - это 60% лиц, пересекающих блокпосты. С начала года при пересечении линии разграничения умерли 34 человека.

- Особый режим пропуска, подтверждения личности, предметов, разрешенных к провозу. Это все давит на человека. Контроль безопасности — важен, но в борьбе за возвращение территорий можем потерять людей, — говорит Сергей Сивохо.

В Донецкой области действуют четыре контрольно-пропускных пункта — "Майорск", "Гнутово", "Зайцево" и "Новотроицкое". В Луганской области один — "Станица Луганская".

Работают с 7:00 до 18:30. В выходные на блокпостах немного машин, ждать надо 6-7 часов. В будни не все желающие успевают пройти пункт пропуска, приходится ночевать на линии разграничения.

Наибольшие проблемы для пересечения искусственно создают на другой стороне.

— Боевикам на блокпостах может не понравиться, что ты вроде грубо ответил. За это придираются к вещам. Если будешь с ними ссориться, отправят в конец очереди, — говорит 27-летний Александр Бойко из Донецка. — Часто придираются к молодым девушкам и парням. Увидят тату — могут раздеть до трусов. Цепляются к бородатым. Когда спрашивают, откуда едешь, лучше говорить — где-то в Донецкой области был по делам, что здесь есть родственники или лечился. Потому что долго будут допрашивать.

Проект изменения правил пересечения линии разграничения обсуждала предыдущая власть.

— Проект соответствующего решения был подготовлен еще прошлым правительством, — говорит 55-летний Георгий Тука, экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий. — Документ был готов, но Кабинет министров Гройсмана на последнем заседании не успел его утвердить. Речь о принципиальных изменениях в перечне вещей, разрешенных для перевозки. На сегодняшний день его надо изменить и создать перечень вещей, которые запрещены.

Боевики так называемой ДНР в июне ввели новые правила проезда через их блокпосты.

— Теперь пускают шесть машин за полчаса. Боевики жалуются, что много машин пускает украинская сторона, — говорит 64-летний Валерий Иванович из Чистяково (до 2016 года Торез. — ГПУ). — Некоторые автомобили ночуют на дороге.

Жители оккупированных городов выезжают с пяти утра, чтобы занять очередь.

— Со стороны ДНР могут закрыть проезд, например в сторону "Майорска", на несколько часов раньше, чем в графике работы. Объясняют, что с украинской стороны много машин, — говорит Валерий Иванович. — Местные перекрывают нам выезд, а работают на въезд. Поэтому часть людей остается на месте или едет на территорию Украины. Некоторые пытаются дать взятку.

На пунктах пропуска продают место в очереди. За это платят до 500 грн за машину.

— Заплатил дээнэровцам 100 гривен — уже не последний в очереди, — говорит 33-летняя Елена Каплуненко из Иловайска. — У молодежи и пенсионеров они могут забирать еду. Якобы много везешь. Если спокойно отдаешь — тебя пропускают.

На некоторых блокпостах боевики ДНР отдельно проверяют молодежь.

- Если прописка Донецкая - вопросов меньше. Если ближних областей, спрашивают — зачем едешь, — говорит Каплуненко. — Если прописки нет, просят другой документ — студенческий или какую-то справку о фактическом месте проживания. Иногда просят показать телефон, ноутбук.

Сопротивляться не надо. Смотрят на фотографии и список контактов. Отпускают, если ничего не нашли подозрительного. Но там можно просидеть полчаса.

У детей требуют загранпаспорт

С 28 ноября упростят режим пропуска для детей, чтобы они не выстаивали с родителями длинные очереди. Предусматривает, что единственным документом для въезда и выезда детей до 14 лет с оккупированных территорий должен быть загранпаспорт.

— Оформление первого паспорта гражданина Украины без выезда ребенка стоит 1600 гривен. Ждать месяц. Без него не выдадут заграничный, — говорит 34-летняя Виктория Бабенко из оккупированной Макеевки. — Из-за наплыва людей получить его почти невозможно. Приходится платить 2400 гривен посредникам. Сделают за месяц. А подать документы можно сразу, как ребенок получил украинский паспорт.