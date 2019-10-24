Туман пройдет после первых заморозков

В Украине проведут комплексное измерение качества воздуха. Так решили 23 октября на экстренном совещании между Министерством энергетики и защиты окружающей среды, представителями Гидрометцентра, Государственной службой по чрезвычайным ситуациям и Национальной геофизической обсерваторией. Его будут проводить независимые лаборатории.

Причиной стала сильная вонь и густой туман над Украиной. С 15 по 21 октября в большинстве областей страны количество угарного газа было на привычном уровне, но воздух в городах загрязнен. Главными источниками этого называли автомобили и выбросы предприятий.

В Киеве туман появляется из-за того, что днем воздух прогревается, а ночью охлаждается. На задымленность также повлияло сжигание листьев и мусора. В такие дни советуют меньше бывать на улице и не открывать окна. Туман уйдет с первыми ночными заморозками.