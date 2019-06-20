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пятница, 21 июня 2019 07:55

Троих россиян и украинца подозревают в причастности к крушению малайзийского Боинга

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В катастрофе пассажирского самолета боинг на Донбассе в 2014 году подозревают троих российских военных — 48-летнего Игоря Гиркина, 56-летнего Сергея Дубинского и 53-летнего Олега Пулатова. Четвертым обвиняемым является украинец 47-летний Леонид Харченко. Об этом свидетельствует отчет международной следственной группы 19 июня.

Пассажирский самолет боинг компании "Малайзия Эйрлайнс" сбили над Донбассом 14 июля 2014 года. На борту было 283 человека. Следовали из столицы Нидерландов Амстердама в Куала-Лумпур в Малайзии. Экипаж лайнера — 15 человек. Связь с боингом исчезла в 16:00 — в момент, когда пролетал над оккупированным селом Грабово Шахтерского района Донецкой области.

Российские пропагандистские каналы были первыми, кто сообщил о трагедии. Сначала заявили, что боевики сбили украинский транспортник Ан-26. Но когда начали показывать кадры с места аварии — увидели останки тел гражданских пассажиров.

По данным следствия, боевики выстрелили в самолет из зенитно-ракетного комплекса "Бук". Использовали ракету "Бук Телар". Следствие уже установило, что вооружение принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде армии Российской Федерации.

— От так называемого министра обороны до полевого командира подозреваемые формируют цепочку, связывающую самопровозглашенную ДНР с Россией, — говорит Фред Вестербеке, главный прокурор Нидерландов. — С ее помощью они смогли доставить тяжелое вооружение из России на место боев на Донбассе. Так "Бук" 53-й бригады мог оказаться на поле в Первомайском (место пуска ракеты, по данным следствия. — ГПУ).

Следователи на пресс-конференции назвали четырех основных подозреваемых. Объявили их в международный розыск.

Первым является российский полковник Федеральной службы безопасности Игорь Гиркин позывной "Стрелков". В момент аварии занимал пост так называемого министра обороны боевиков и руководил их армией. С 2015-го живет в Москве.

Полковник Главного разведывательного управления Министерства обороны Сергей Дубинский причастен к транспортировке "Бука" из России на Донбасс. Сейчас он живет в Ростовской области России.

Еще один подозреваемый россиянин — подполковник вооруженных сил России Олег Пулатов с позывным "Гюрза". Охранял установку "Бук". В 2015-ом покинул оккупированные территории и исчез.

Единственный подозреваемый украинец — дончанин Леонид Харченко с псевдонимом "Крот". Командир незаконного вооруженного формирования "Восток". Координировал транспортировку "Бука" из Донецка на место пуска и дальнейшей эвакуации его в Россию. Сегодня скрывается в Донецке.

Суд над подозреваемыми назначили на 9 марта 2020 года в окружном суде Гааги.

Процесс может длиться около года. Состоится, даже если до тех пор никого не задержат. На заседаниях представят доказательства против обвиняемых.

— Мы обратимся к Российской Федерации с просьбой допросить и выдать подозреваемых. Будет формальное обращение к Украине, чтобы допросить украинского подозреваемого, — говорит Фред Вестербеке. — Мы не обращаемся с просьбой об экстрадиции. Потому что это запрещено украинской и российской Конституциями. Но мы еще раз призываем Россию к сотрудничеству.

Всех четырех обвиняют в катастрофе воздушного судна, что повлекло убийство 298 человек. Согласно уголовному кодексу Нидерландов, возможное наказание — пожизненное заключение.

Игорь Гиркіи заявил, что не собирается давать показания. Также отказался приезжать на допрос Сергей Дубинский.

Россия игнорирует запрос на сотрудничество с 2014 года. И по-прежнему утверждает, что не имеет никакого отношения к катастрофе. В министерстве иностранных дел России считают, что следователи выдвинули абсолютно голословные обвинения о причастности россиян.

Заявления следственной группы дополнительных комментариев не требуют, говорит министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

— Расследование четко указывает на то, кто совершил преступление, кто и откуда руководил, — говорит министр.

Назвали имена восьми причастных боевиков

Группа журналистов расследователей "Белингкет" обнародовала дополненный список причастных к катастрофе пассажирского самолета. Кроме четырех названных международными следователями, идентифицируют еще восьмерых боевиков.

Эдуард "Рязань" Гилазев, 35 лет — командир из батальона "Восток". После катастрофы самолета привез члена экипажа "Бука", который отбился от колонны, в Снежное.

Олег "Змей" Шарп, 47 лет, — идентифицирован как боевик, звонил командиру "Востока" Леониду Харченко и спрашивал, как добраться до места запуска ракеты.

Игорь "Бес" Безлер, 54 года, — лидер боевиков в Горловке. Способствовал ошибочной идентификации боинга как военного самолета.

Сергей "Боцман" Поваляев, 43 года, — сообщник Безлера, сообщил, что сбили военный самолет.

Валерий "Батя" Стельмах, 64 года, — сообщил Безлеру за несколько минут до катастрофы, что самолет - военный.

Игорь "Минер" Украинец, 48 лет, — командир "группы Минера", которую упоминает Безлер в одном из перехваченных разговоров о том, что сбили боинг.

Александр "Скиф" Ходаковский, 47 лет, — помог обеспечить транспортировку установки "Бук", прибывшей в Донецк.

Александр "Саныч" Семенов, 52 года, — помогал обеспечить транспортировку "Бука" в Донецк.

Автор: София СТАРОКОНЬ
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Дата
21
июня

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