Три погибших бойца служили в одной бригаде

С 16 по 20 января на Донбассе в столкновениях с боевиками погибли четыре украинских военных. 11 получили ранения.

Трое погибших служили в 72-й бригаде им. Черных Запорожцев, которая держит оборону в Попаснянском районе на Луганщине.

В полдень 16 января снайпер боевиков застрелил старшего солдата 29-летнего Игоря Химчука. Он родом из райцентра Чуднов Житомирской области. Служил там водителем обеспечения в районном военкомате. Был командирован в 72-ю бригаду. Ранее проходил службу в 81-й отдельной аэромобильной бригаде. Дома остались мать, две сестры, жена и малолетний сын.

За два дня от пулевого ранения в голову погиб старший солдат Валерий Закусило, 32 года, позывной "Морячок", . Жил в селе Гуничи Овручского района на Житомирщине, потом - в Белой Церкви на Киевщине. В армии служил по контракту. Остались родители, жена и две дочери.

На Крещение снайпер боевиков убил 48-летнего Александра Слободанюка, позывной "Кэп". 7 января он праздновал день рождения. Младший сержант служил в Вооруженных силах 22 года. На фронте был с начала войны. Родом из Первомайска Николаевской области. Остались родители, сестра, двое детей и двое внуков.

Имя и подразделение военнослужащего, погибшего 20 января, пока не известно. Он стал восьмой боевой потерей ООС с начала года.