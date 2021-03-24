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четверг, 25 марта 2021 00:06

Три бойца погибли за три дня
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Три украинских воина погибли на прошлой неделе на Донбассе. Боевики более 100 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил.

В полдень 18 марта вблизи поселка Пивденное Донецкой области в результате обстрела со стороны оккупированной Горловки смертельное пулевое ранение в голову получил 55-летний Виктор Пасека. Был командиром боевой машины пехоты в 10-й горно-штурмовой бригаде. Родом из Хмельницкого. До службы в армии работал водителем троллейбуса.

- Более 30 лет работал водителем и перевез в нашем городе десятки тысяч жителей и гостей Хмельницкого, - говорит городской голова Александр Симчишин.

19 марта близ села Водяное Волновахского района Донецкой области в результате обстрела из минометов и гранатометов различных систем погиб 25-летний Андрей Грабарь.

Служил сержантом в 36-й бригаде морской пехоты. Родом из Николаева. Остались родители.

20 марта под Шумами от пули российского снайпера погиб солдат Кирилл Быковский, 28 лет. Родом из Кропивницкого.

Снайпер попал в правое плечо. От ранения военный умер.

Кирилл служил в 10-й горно-штурмовой бригаде. Дома у него остались родители.

На позапрошлой неделе, 13 марта, на Донбассе погиб 45-летний Дмитрий Бухтияров из 122-го отдельного аэромобильного батальона.

Служил по контракту в подразделениях Вооруженных сил с 2015 года. Родом из города Кременная Луганской области. Остались жена, двое детей, родители.

Автор: Руслан ГРИШКО
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Дата
25
марта

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