"Теперь налоги платят все — боятся полиции"

— Многие перестали сдавать жилье туристам, — говорит 50-летний Осман Веджилялов, житель оккупированного Гурзуфа. — Состоятельные россияне не ездят сюда, потому что им не нравится сервис. А бюджетников свозят в санатории.

До аннексии полуострова Россией одним из основных видов заработка местных жителей была сдача своего жилья туристам. После оккупации туристический поток сократился в три раза. Сдавать жилье стало невыгодно.

Для туристов средняя цена аренды за квартиру начинается от 500 гривен в сутки. Но за отдыхающих приходится бороться. Большинство туристов, которые посещают полуостров, едут по путевкам в пансионаты.

— Я сдаю свою квартиру за 900 гривен в сутки, — говорит 30-летний Руслан Арсеньев из оккупированного Партенита. — Посуточно — невыгодно. Россияне, которые приезжают на полуостров, арендуют квартиры надолго.

До оккупации Крыма большинство арендодателей скрывали свою прибыль и не платили налоги. По российским законам, чтобы сдавать недвижимость, владелец должен зарегистрироваться как частный предприниматель.

— Преимущественно это владельцы мини-гостиниц — пристроек на частном участке. Те, которые сдают квартиры, должны купить патент на срок аренды своего помещения, — рассказывает 40-летняя Марина Коровина из поселка Кача в Севастополе.

До 2016 года работала брокером. Помогала туристам найти жилье на время отдыха. Говорит, что спрос за последние пять лет сократился. Нынешние русские туристы торгуются за каждую копейку.

— Есть позитивный момент — владельцы раньше хвастались тем, что не вносят ничего в местные бюджеты. А теперь налоги платят — боятся налоговой полиции. Сейчас даже сосед может на тебя написать донос. А штрафы очень высокие — от 37 тысяч гривен.

— Это раньше можно было людям отказывать и выбирать, кого селить и за какую цену. А теперь — лишь бы поселились, — говорит Марина Коровина. — В настоящее время все иначе, более, чем за 15 тысяч рублей (5,6 тыс. грн. — ГПУ) в месяц никто не снимет у вас жилье.

— При Украине в сезон мы сдавали квартиру за 300 грн в сутки, но тогда еще доллар был по 8 гривен, — рассказывает 45-летняя жительница Евпатории Анастасия Ефимец. — Жили у знакомой, а деньги делили. Дела шли не очень, но сами понимаете, где Евпатория, а где Ялта. Теперь не сдаем, невыгодно.

До оккупации россияне ездили в Крым из-за низких цен и ностальгии по Советскому Союзу.

— Теперь в Крыму другие "богатые" туристы. Видела, как они покупали пирожок за 20 гривен и просили разрезать его на пять кусков. В супермаркете на такую семью натолкнулась — втроем выбирали лапшу "Доширак" так, как гурманы — вино или сыр, — рассказывает Анастасия Ефимец. — А спят они на стоянках в своих машинах.

После начала незаконного строительства автодороги Таврида от Керченского моста до Симферополя крымчане сдают свои квартиры строителям.

— Я сдала таким на полгода, спустя некоторое время должна была поехать к дочке и полечиться. Мне на следующий месяц перестали платить, — рассказывает 60-летняя Зоя Тарасенко из Керчи. — А когда вернулась из больницы, увидела, что все вынесли из дома. Оставили только сантехнику. Обратилась в так называемые правоохранительные органы. Уже два года заявление мое так и лежит там.

Россияне прогорели на сдаче жилья

После аннексии некоторые россияне тоже пытались зарабатывать на курортном сезоне. Скупали жилье и сдавали в аренду. Предлагали цены ниже, чем местные, но впоследствии свернули бизнес.

— Они в 2014-ом приехали и начали нас поучать, как бизнес вести, — говорит 38-летний Энвер Хамидулин из оккупированной Феодосии. — Знал такую женщину из Калуги. Но она ничего не добилась и пятый год не может продать эту квартиру.