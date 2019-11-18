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вторник, 19 ноября 2019 00:25

Телевидение станет платным

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С 20 января следующего года станут платными 23 украинских канала, которые сейчас бесплатно транслируются через спутник. Среди них "1+1", СТБ, "Новый канал", ICTV.

Их спутниковый сигнал будет заблокирован. Чтобы восстановить эфиры, владельцы тарелок должны подключиться к одному из операторов спутниковой связи и заменить старый приемник новым тюнером. Его можно приобрести во всех региональных компаниях спутникового телевидения.

- Каналы закодируют, чтобы предоставлять качественные предложения для зрителей и предотвращать пиратство, - говорит 37-летняя Ольга Бушуева из компании "Виасат". - Если есть покрытие, альтернативой может стать подключение к операторам кабельного, интернет-телевидения или Т2. Спутниковое телевидение дает качественный сигнал, покрытие в любой точке Украины, большой выбор закрытых телеканалов.

Цена тюнера составляет 2 тыс. грн.

- Пакеты спутникового телевидения стоят от 49 до 249 гривен в месяц. За 49 гривен - 82 канала, среди которых украинские рейтинговые и каналы с популярными фильмами и сериалами, - добавляет Ольга Бушуева.

Автор: Наталия СОКОЛАН
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