Танкер перевернулся в Черном море

В ночь на 22 ноября в Черном море поблизости Одессы танкер "Делфи" с командой на борту сорвало с якоря и понесло к берегу. Эвакуировали трех членов экипажа - капитана, механика и матроса. Корабль лег боком на дно. Из пробоины вытекло топливо. На месте аварии концентрация нефтепродуктов в воде в 150 раз превысила предельную.

"Делфи" - единственное судно, которое в начале ноября не отреагировало на предупреждение военных. Объявили об учебных стрельбах в море возле Одессы. Другие корабли отошли.

Все члены экипажа - украинцы. Пострадавших извлекали веревкой по воде. На берегу клали на носилки и доставляли в машины скорой помощи. Капитан 59-летний Анатолий Слинько находится в больнице в состоянии средней тяжести. Старшего механика Константина Михайленко из Херсона госпитализировали с острым трахеобронхитом. 25 ноября его выписали.

- Ночью позвонили, что судно относит к берегу. В два часа ночи выехали сюда. "Делфи" якобы зацепился за километр от берега. Поэтому отложили до утра все мероприятия. Оценили ситуацию, собрали личный состав на базу, переодели и в час были здесь, - говорит начальник станции спасательно-водолазной службы Одесского горсовета Алексей Лаптев. - Варианты с плавсредствами не прошли - шторм был очень сильный. Благодаря водолазам и альпинистскому снаряжению доставили пострадавших на берег. Протянули от судна к берегу тросы. Ими с помощью карабинов переправили людей. Самое сложное было извлечь капитана. Его зажало, не мог двигаться.

- Из-за больших волн очень "колбасило" из стороны в сторону. Была опасность, что спасатели сами могут погибнуть, - говорит водолаз Игорь Ичанский. - По телефону связывались с моряками. Сказали, что настолько обессилены и обморожены, что не могут сами спуститься.

- Мы не подавали сигнал SOS, потому что не было тока. Аккумуляторы работали до пяти утра. Связь была, но мы не знали, где находились. Буксиры не могли подойти из-за шторма, - говорит Константин Михайленко.

Топливо из баков судна разлилось вокруг большим пятном. Экологи ликвидируют последствия.

- Вытекли нефтесодержащие продукты из системы генерации и двигателя. Зафиксировали превышение предельной концентрации нефтепродуктов в более чем 150 раз. 23 ноября вечером показатель снизился, - говорит Валентина Дацюк, 56 лет, исполняющая обязанности директора департамента экологии Одесского городского совета. - С понедельника там работает инспекция охраны Черного моря. Администрация морпорта устанавливает сорбирующие боны вокруг танкера. Сделали это вовремя, поэтому пляж не загрязнен.

Как сообщают одесские СМИ, судно с мая 2019 года находится в море возле Одессы. Принадлежит гражданину Великобритании, приписано в порту Румынии. Документов нет. Есть основания полагать, что танкер причастен к контрабанде, пишут СМИ. Экипаж не имел пищи и топлива для генераторов с 18 ноября. Владелец корабля на связь с командой не выходит. Его представитель советовал команде не подавать сигнал SOS.