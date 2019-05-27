— На нас косятся немного. Нервирует, вероятно, людей военная палатка среди мирного города, - говорит 45-летний Игорь Петрович, волонтер "ветеранской палатки" на "Книжном Арсенале" в Киеве. Здесь на время ярмарки собрали 53 книги о российско-украинской войне.

Ветеранская локация расположена слева от входа. Это стандартная военная палатка УСТ‑56. Ее и патронные ящики "одолжило" Министерство обороны. Шатер сделан из брезента зеленого цвета, накрыт маскировочной сеткой. Рядом — флаги Украины и Военно-морских сил на 2,5-метровой мачте.

Организаторы фестиваля в марте отказывались выделить полки для литературы, написанной участниками российско-украинской войны. Решили проблему после вмешательства Министерства по вопросам ветеранов.

— Идея пришла после этого кипиша, — рассказывает ветеран Юрий Руденко, 37 лет. Служил по мобилизации в 2016 году, автор двух книг о войне — "Свет и кирпич" и "Психи двух морей". — В сотрудничестве с администрацией и ветеранами, решили поставить палатку. И получилось хорошо. Потому что, у "Арсенала" была идея установить стенд.

— Такие палатки используют. Возможно, эта на войне была, — говорит Руденко. — Она удобная, потому что можно собрать и перевезти в другое место. Что плохо — нет пола. Но на полигонах и передовой люди живут так. Она продумана — есть дырка для буржуйки, а в окнах деревянные рамы.

В середине шатра тесновато — ее размер 5×5 метров. На фронте здесь проживало бы отделение солдат — 12 человек. У ветеранов получилось разместить четыре стола сделанных из армейских ящиков от боеприпасов. На них выложили книги. Вся конструкция держится на толстых столбах из дерева в середине и кольями по краям.

Локацию открывают 22 мая после обеда. Чтобы не было жарко, полог палатки открыт с одной стороны.

На столбе по центру висит армейская лампа. Тепло-желтым светом освещает столы и книжки. Здесь более 50 работ написанных участниками боевых действий. Все лежат ровными столбиками. На стенках прикреплены флаги различных бригад Вооруженных сил.

Один из первых посетителей экс-президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной. Вместе с ними пришла вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. Все — без охраны.

Порошенко под палаткой окружили посетители. Из-за фотографирования с людьми он "потерял" жену.

— А где моя Марина? — спрашивает Петр Алексеевич.

За посетителям сбегаются журналисты. Начинают выспрашивать о последних заявлениях вновь избранного президента Владимира Зеленского.

— Уголовное дело в отношении Керченского пролива — это атака на армию. Уголовное дело в отношении томоса — это атака на веру, уголовное дело в отношении языкового закона — это атака на язык. Все четко по моей программе, но ничего у них не выйдет, — говорит Петр Алексеевич.

Порошенко в палатке купил пять книг на 560 грн.

Вновь избранный президент Владимир Зеленский проигнорировал военную локацию во время посещения "Арсенала" 23 мая.

Возле палатки фотографируется 38-летняя Марина, блондинка невысокого роста. Признается, что пришла пополнить свой арсенал военной прозы.

— Я целенаправленно шла сюда. Работы некоторых авторов в магазинах не продают или имеют ограниченное издание. Здесь нашла книгу Оксаны Черной "Позывной Кассандра. Лето 2015", — рассказывает.

У открытого полога поставили мольберт для художников. На нем приказ:

"В соответствии с существованием большого количества грамотных ветеранов АТО/ООС и учитывая то, что указанные ветераны пишут книги о российско-украинской войне, — приказываю:

1. Создать проект "Ветеранская палатка" для участия в IX Международном фестивале "Книжный Арсенал" с 22 по 26 мая 2019 года.

2. Ответственными за организацию и проведение назначить ветеранов и волонтеров.

3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Министр И.Фриз.

Возле него фотографируется 29-летняя Анна из Бахчисарайского района. На девушке футболка Крым — Украина.

— Я с родителями в 2014-ом как приехала, так и не возвращалась. Папа на фронте, — говорит Анна. — Этот шатер — это ассоциация с состоянием в украинском обществе. Те, кто вокруг него не боятся находиться, тем не безразлична судьба Украины. Другим все равно.

Вторая тема для обсуждения после книг — назначение нового военного руководства в Генеральном штабе и Операции объединенных сил.

— Руслан Хомчак (новый руководитель Генерального штаба Вооруженных сил. — ГПУ) — очень спорные о нем мнения у разных людей, — говорит ветеран 39-летний Олег Больдырев. Известен по псевдониму "Мартин Брест", автор книг "Пехота" и "Пехота-2". — Кто-то хвалит, а кто-то ругает. Я вообще сержант, мало в этом понимаю. Но считаю, что не самая худшая он кандидатура.

- Командующий Операции объединенных сил Александр Сырский - военная косточка, - говорит Больдырев. Говорит коротко, будто рапортует на плацу. - Если бы в нашей армии были белогвардейские офицеры, это был бы Сырский. У него все четко и по регламенту.

В "Ветеранской палатке" за 5 дней продали более 4 тыс. книг.