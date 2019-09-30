"Так и не выиграл этот бой"

Публикуем поименный список погибших в сентябре 2019-го защитников Украины. Известно о смерти 18 бойцов, 13 - боевые потери. Информация о некоторых неполная. Самому младшему из погибших в бою 21 год, самому старшему - 47.

Острой была ситуация 11 сентября, тогда Украина потеряла двух бойцов, и один получил ранение, в результате которого скончался через две недели. 25 сентября было больше обстрелов - 32.

За месяц ранения получили 39 защитников Украины.

1, 6-7, 14-15, 18-19, 21, 28-29 сентября обошлось без раненых, по данным штаба операции Объединенных сил. Российские оккупационные войска нарушали режим тишины 530 раз.

С 21 июля на войне на востоке Украины продолжается хлебное перемирие - бессрочный запрет на любое ведения огня.

Боевые

1 сентября

Александр Грицаюк, 47 лет, жил в городе Христиновка Черкасской области. Умер в областной больнице Днепра.

25 августа попал под минометный обстрел возле города Марьинка Донецкой области, обломки перебили живот, кишечник, порвали ноги и руки. Сержант 24-й отдельной механизированной бригады им. Короля Даниила. В ноябре Александру должно было исполниться 48 лет. Остались мать, жена и четверо детей.

2 сентября

Андрей Проценко, 24 года, из села Бохоники Винницкой области. Погиб от пули снайпера в шею вблизи Водяного Волновахского района Донецкой области.

Военнослужащий 138-й радиотехнической бригады Воздушных сил Вооруженных сил Украины, на фронт отправлен в 36-ю бригаду морской пехоты. 30 сентября Андрею исполнилось бы 25.

Остались родители и младшая сестра.

4 сентября

Эдуард "Шах" Шахов, 26 лет, из села Долинское Чаплинского района Херсонской области. Погиб в результате ранения груди от пули снайпера на Светлодарской дуге Донецкой области.

Младший сержант, командир отделения в 3-й роте 2-го батальона полка "Азов". На войне с лета 2015 года.

Остались родители.

5 сентября

Михаил Ткачишин, 30 лет, из Херсона, жил с семьей на Львовщине. Погиб от пули снайпера неподалеку оккупированной Горловки Донецкой области. Сержант, гранатометчик 53-й механизированной бригады. Служил там с апреля этого года. Остались родители, жена и 5-летний сын.

11 сентября

От пуль снайперов под Павлополем Волновахского района Донецкой области погибли двое морских пехотинцев. Пытаясь вытащить раненого матроса Линчевского, пулю в голову получил прапорщик Николай Обуховский.

Александр Линчевский, 21 год, из села Матусов Шполянского района Черкасской области. Боец 1-го батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Белинского. После срочной службы подписал контракт. Похоронили парня в родном селе рядом с могилой капитана Сергея Лифаря, 45 лет, который погиб 7 августа 2014-го. Остались родители, братья и сестры.

Николай Обуховский, 32 года, из села Большая Мечетня Кривоозерского района Николаевской области. Боец 1-го батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Белинского. На фронте с начала войны, участник боев за Дебальцево.

Остались мать, сестра, жена и 2-летняя дочь.

12 сентября

Валерий "Череп" Шатурский, 45 лет, из Херсона, жил в Хмельницком. Погиб в результате обстрела боевиками позиций украинских военных в Донецкой области. Младший сержант, снайпер батальона спецназначения "Донбасс". Служил с 2015 года. Дома остались жена и дети.

13 сентября

Михаил Цимбалистый, 34 года, из села Увисла Гусятинского района Тернопольской области. Погиб от пули снайпера. Майор 74-го разведывательного батальона Вооруженных сил. Из семьи военных, отец и брат - подполковники. Воевал с 2014 года.

Майор награжден высшей наградой военной разведки Украины - нагрудным знаком "Звезда славы". Похоронили Михаила на Аллее Героев Микулинецкого кладбища в Тернополе. Остались родители, брат, сестра и жена.

14 сентября

Максим Кондратюк, 26 лет, из города Красилов Хмельницкой области. Умер в Харьковском военном госпитале. Подорвался на мине 10 сентября.

Старший сержант 8-го отдельного полка спецназначения. Участник антитеррористической операции на Донбассе с 16 мая 2014 года.

Остались родители, беременная жена и 3-летняя дочь.

17 сентября

Владислав Рой, 25 лет, из села Риздвянка Новониколаевского района Запорожской области. Погиб при обстреле боевиками из противотанкового гранатомета опорного пункта украинских военных вблизи Торецка в Донецкой области. Призван в ряды Вооруженных сил в декабре 2018-го. В батальоне "Айдар" 53-й механизированной бригады воевал с марта 2019 года. Служил помощником гранатометчика в 3-й штурмовой роте. Остались мать и младшая сестра.

24 сентября

Андрей Сторожук, 27 лет, из села Педосы Хмельницкого района Винницкой области. Погиб от пули снайпера неподалеку Марьинки в Донецкой области. Старший солдат 28-й механизированной бригады. На войну впервые попал в 2015-м в качестве добровольца. По возвращении работал водителем в районном военном комиссариате. Опять на фронт ушел в конце 2018 года.

Остались жена и 2-летний сын.

27 сентября

Александр "Чумак" Маркив, 38 лет, из города Обухов Киевской области. Погиб от пулевого ранения лица на Светлодарской дуге Донецкой области. Старший лейтенант 4-й бригады оперативного реагирования Национальной гвардии Украины. На фронте - с 2014 года. Был православным родновером-язычником. Увлекался военно-исторической реконструкцией в клубе "Повстанец". Участник боев в Амвросиевке, Зеленополье, Гранитном. Остались родители, жена и 9-летний сын.

28 сентября

Владимир "Аджа" Аджавенко, 24 года, из Мариуполя Донецкой области. 11 сентября вблизи Песков Ясиноватского района Донецкой области получил сквозное ранение головы от пули российского снайпера. После операции был на аппарате искусственной вентиляции легких. Умер в областной клинической больнице им. Мечникова в Днепре. Старший сержант 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады.

- Аджа, покойся, брат. Несколько недель ты боролся за жизнь. Но так и не выиграл этот бой со смертью, - написал собрат Николай "Канада" Ворошнов, 34 года, в "Фейсбуке".

Небоевые

1 сентября

Богдан Ховалко, 21 год, из села Ланы Пустомытовского района Львовской области. Погиб недалеко от Марьинки в Донецкой области, обстоятельства не уточнены. Водитель разведывательного взвода 24-й отдельной механизированной бригады им. Короля Даниила. Остались мать и четверо братьев и сестер.

10 сентября

Юрий Бурдейный, 21 год, из села Ирклиев Чернобаевского района Черкасской области. Погиб вблизи Авдеевки Донецкой области, обстоятельства не уточнены. Старший солдат, военнослужащий 92-й отдельной механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко. Служил по контракту с 18 лет.

Остались родители и младший брат.

15 сентября

Денис "Дартс" Цокур, 39 лет, из Запорожья. У него внезапно остановилось сердце во время занятий спортом на базе подразделения в Урзуфе. Боец 1-й роты 1-го батальона оперативного назначения "Азов". В батальоне служил с 2016 года.

Остались жена и малолетняя дочь.

25 сентября

Юрий Гупаленко, 50 лет, из города Смела Черкасской области. Умер от сердечно-сосудистой недостаточности в Мариуполе Донецкой области. Старшина Государственной пограничной службы, в последнее время выполнял задание вблизи Новотроицкого Волновахского района. Остались жена и двое сыновей. Один служит в Морской охране.

27 сентября

Анастасия Витовская, 21 год, из Рубежного Луганской области. Погибла на ротном опорном пункте под Горловкой. Обстоятельства не уточнены.

- Еще нужно рассмотрение, по какой причине, - говорит снайпер Юлия Матвиенко. - Вопрос, кто именно ее довел, и что именно произошло. Так, если кто-то может помочь семье, помощь нужна, выплат никаких они не получат, конечно.

Кухарка взвода материального обеспечения в батальоне "Айдар" 53-й отдельной механизированной бригады. Остался маленький сын.