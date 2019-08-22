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пятница, 23 августа 2019 00:41

Сын контр-адмирала Жибарева предал Украину

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- Это история об украинском патриоте и о выборе, от которого зависит судьба человека и страны, - говорит режиссер 29-летняя Юлия Трибрат. Ее документальный фильм "Выбор" показывают в киевском кинотеатре "Жовтень" с 22 августа до 4 сентября.

Главный герой - контр-адмирал Военно-Морских сил Украины 64-летний Николай Жибарев. В июле 1992 года он командовал сторожевым кораблем СКР-112 Черноморского флота. Судно совершило переход из Севастополя в Одессу. Команда присягнула на верность Украине. СКР-112 стал первым кораблем Военно-морских сил нашей страны. Россияне пытались завернуть судно, задействовали боевые корабли и авиацию.

"Я иду под государственным флагом Украины в ее территориальных водах. Следую в украинский порт Одесса. На провокации отвечать не буду, но готов защищаться", - передал сообщение командованию Черноморского флота Николай Жибарев, тогда капитан 2-го ранга.

Во время аннексии Крыма в 2014-ом Жибарев с младшим сыном Николаем сохранили верность присяге. Старший сын Илья перешел на сторону русских. "Мой сын - предатель Украины. Это моя проблема до конца жизни. Отношения с ним не поддерживаю с марта 2014-го", - написал в прошлом году Жибарев в социальной сети.

- Николай Жибарев стал примером чести и достоинства еще во время распада Советского Союза. Это кино доносит правдивую историю событий украинской независимости в условиях российской пропаганды, - добавляет Юлия Трибрат. Между собой съемочная группа фильма "Выбор" называет Николая Жибарева современным Тарасом Бульбой.

Автор: Илья ПРОКОПЕНКО
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