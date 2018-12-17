Священники подрались во время богослужения

9 декабря в селе Винятинцы Залещицкого района Тернопольской области из-за конфликта между епископом и священником в храме подрались отцы, один из них госпитализирован.

- Священнослужители церкви Рождества Христова в областном центре, по благословению Архиепископа Тернопольского и Бучацкого Тихона устроили разборки с настоятелем храма Успения Пресвятой Богородицы села Винятинцы отцом Иваном Бойко, - пишут на официальном портале Тернопольской епархии УАПЦ.

Прихожане сельской церкви встали на защиту своего священнослужителя и закрыли перед епископом двери в храм. Началась толкотня, словесная перепалка. Владыке Тихону удалось войти внутрь. Когда пытался перекричать людей, читая свой указ, началась драка.

Отец Иван Бойко оказался в стационаре с сотрясением головного мозга и переломом ребер.

В правоохранительных органах проводят проверку. Открыли два уголовных производства. Одно - за нанесение легких телесных повреждений, второе - за препятствование совершению религиозного обряда.