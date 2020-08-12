Священник поздравил Путина

В селе Галиновка Владимир-Волынского района на Волыни люди проголосовали за переход в Православную церковь Украины. Ранее в местном храме преподобного Сергия Радонежского правил священник Алексей Шаран из российской церкви.

28 июля Шаран поздравил в фейсбуке с днем ангела российского президента Владимира Путина, 67 лет. Пожелал здоровья, терпения и оптимизма. Селяне заблокировали церковь.

- 11 прихожан отказались голосовать. 94 поддержали переход в ПЦУ. Шестеро хотят остаться в российской, - говорит местный 62-летний Ярослав Тимчишин. Собирал подписи за переход в украинскую церковь. - Люди возмутились поступком священника. Сначала закрыли храм на замок, но приехала полиция, и его сняли. Голосование было необходимо.

- Приветствовал именинников. По традиции набранный текст разослал всем с именем Владимир. Не разбираюсь в смартфонах и социальных сетях. Президента России в рассылку поставил случайно. Друзья сказали. Приветствие удалил, - говорит Алексей Шаран, 42 года.

Он уехал из села. Владимир-Волынская епархия российской церкви прислала отца Юрия. Будет править в храме, пока сельская власть не подготовит документы для его передачи ПЦУ.

Алексей Шаран внесен в базу "Миротворца". Он способствует российским оккупантам, указано на сайте.