Суд оправдал экс-"беркутовца" с Майдана

Днепровский райсуд Киева 30 августа оправдал бывшего бойца подразделения милиции "Беркут" Андрея Хандрикина. Его обвиняли в пытках активистов Революции достоинства.

"Суд считает уместным оправдательный приговор для Андрея Хандрикина. Поскольку его причастность к преступлению не доказана", - говорится в решении.

Прокуратура просила для экс-"беркутовца" восемь лет тюрьмы.

- Адвокат заявил о ненадлежащих доказательствах вины Хандрикина. Хотя у нас были обоснованные доводы. Но судья не позволила нам высказаться, - говорит руководитель группы прокуроров Валерий Смирнов. - Мы будем обжаловать решение. На это есть месяц.

Хандрикин - один из трех "беркутовцев", которые 20 января 2014 года били активистов на ул. Грушевского. У входа на стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского поймали двух протестующих, избили, раздели, издевались. Затем переодели и вывезли в райотдел милиции. Двое других обвиняемых - Владислав Мастега и Артем Войлоков - весной 2017-го сбежали в Россию. На записанном видео заявили, что на Майдане "выполняли конституционный долг и защищали закон и порядок".