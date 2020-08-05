Страну поделили на карантинные зоны

С 3 августа в Украине действует разделение на зеленую, желтую, оранжевую и красную карантинные зоны. Определяли по уровню заболевания коронавирусом.

Желтая зона — предупредительная, в оранжевой запретили работу хостелов, туристических баз и массовые мероприятия. Самые жесткие ограничения — в красной зоне. Там остановили работу общественного транспорта, закрыли все учебные заведения, развлекательные центры, рестораны и кафе.

— Из красной зоны можно выйти, если пять дней подряд область будет соответствовать требованиям национальных показателей, — говорит главный санитарный врач 40-летний Виктор Ляшко.

На определение зоны региона влияют заполненность коек в медучреждениях, количество тестирований на коронавирусную инфекцию, коэффициент выявленных больных и динамика заражения.

В зеленую зону попало большинство областей. Там оставили масочный режим. В желтой оказались 40 регионов, в оранжевой — 10. В красной зоне — Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области. Руководители первых двух городов отказались возвращать строжайший карантин.

— Если центральная власть хочет работать по закону, пусть объявляет чрезвычайное положение. И только тогда останавливает транспорт, закрывает заведения и принимает другие ограничения. Мы не будем оставлять людей без работы и денег, — говорит советник луцкого мэра Игорь Полищук, 32 года.

Такого же мнения городской голова Тернополя Сергей Надал, 45 лет. На внеочередной сессии горсовета депутаты единогласно решили карантин в городе не усиливать.

В ночь на 3 августа пассажиры поезда №109 Херсон — Львов заставили машиниста остановиться на станции "Тернополь", несмотря на карантинные ограничения. Угрожали сорвать стоп-кран, если не послушает.

— Людей предупредили, только что инструкции получили работники железной дороги. Пассажиры должны были сойти на смежных станциях, — рассказывает начальник вокзала 42-летний Игорь Петрик.

В итоге поезд остановился в Тернополе в 6:28. На перрон вышли 85 пассажиров. В частности, 35 детей с церебральным параличом, которые вернулись с отдыха.

5 августа правительство должно решить, отменять ли ограничения на остановку поездов в красной зоне. На время печати газеты вопросы еще не рассмотрели.

Также с 3 августа изменились правила пересечения границы. Прибывшие из стран зеленой зоны должны предоставить страховой полис. Те, кто едут из стран красной зоны — полис и отбыть 14-дневную самоизоляцию.