"Ставили на колени и целую ночь не давали спать и двигаться. Кричали: "Не вставать!"

 
Ексклюзивы
1/5
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Просмотров: 819
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
2 Просмотров: 2439
Как создать миллион рабочих мест
Как создать миллион рабочих мест
5 Просмотров: 1071
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
1 Просмотров: 1800
Путин завидует Зеленскому
Путин завидует Зеленскому
Просмотров: 2475
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
Просмотров: 1044
Какие ошибки сделала команда Зеленского
Какие ошибки сделала команда Зеленского
Просмотров: 1476
Импичмент от Зеленского: что меняет принятый законопроект
Импичмент от Зеленского: что меняет принятый законопроект
2 Просмотров: 1296
"Зеленский стал средством для достижения целей Кремля" - Порников об обмене пленными
"Зеленский стал средством для достижения целей Кремля" - Порников об обмене пленными
2 Просмотров: 1179
Зачем председатель СБУ ходил на день рождения соратника кума Путина
Зачем председатель СБУ ходил на день рождения соратника кума Путина
2 Просмотров: 2178
Фото
Все фото
4
6
3
4
3
Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
Дмитрий Лисовол боролся за жизнь пять часов
Дмитрий Лисовол боролся за жизнь пять часов
21 человек погиб во время теракта в Крыму
21 человек погиб во время теракта в Крыму
Гусь свинье — не баран капусте
Гусь свинье — не баран капусте
Четверо бойцов погибли на фронте
Четверо бойцов погибли на фронте
Интервью
1/5
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 4329
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1575
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 30582
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6777
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2583
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
12 сентября 2019
Просмотров: 198
Двері на осінь
З наближенням осені стаєш терпимішим до тих, хто живе поруч і з ким ти ціле літо уточнював межі життєвого простору. Скажімо, один павук регулярно ...
пятница, 13 сентября 2019 06:16

"Ставили на колени и целую ночь не давали спать и двигаться. Кричали: "Не вставать!"

  Комментировать

Пять часов оперировали в больнице "Феофания" Эдема Бекирова, 58 лет. 10 сентября ему почистили коронарную артерию и имплантировали два стента. Перевели в кардиологическое отделение. Готовят к замене протеза на левой ноге.

Бекиров болеет диабетом первого типа. В российской тюрьме ему не оказывали необходимую помощь.

— Девять месяцев в застенках не прошли бесследно, — говорит дочь бывшего политзаключенного 30-летняя Элеонора Бекирова. — Это касается и психологического состояния. Надеюсь, психолог поможет ему морально восстановиться.

7 сентября из России в Украину вернулись 11 политзаключенных и 24 военнопленных моряка. Их обменяли на россиян-террористов и граждан Украины, которые воевали или шпионили в пользу России. Освобожденных поместили в государственную больницу "Феофания" для обследований и медицинской помощи.

— Диагнозы всем поставили. Каждому необходимо лечение, - говорит главный врач Андрей Строкань. — С освобожденными интенсивно работает психологическая служба больницы.

24 моряков отправили в столичный Главный госпиталь. Расселили в палаты по двое-трое. К ним пускают только родных.

— Вот меня поставили сюда, чтобы гонять вас, — говорит охранник в голубовато-серой камуфляжной форме. Загораживает вход возле проходной. — Моряки могут свободно передвигаться, выходить из палат, гулять по территории госпиталя и ходить в город. Поэтому можете их вызвать наружу. А тут - режимный объект.

Из проходной выходит мичман буксира "Яны Капу" 46-летний Юрий Будзило. В Военно-Морских силах прослужил почти три десятилетия.

— Информации о том, что происходило снаружи, пока мы сидели, не имели. Были изолированы и друг от друга, — говорит Юрий Будзило. Стоит в спортивных штанах и бежевой футболке. Его мобильный телефон звонит несколько минут. - Нам об обмене не сообщали. Пришли в четыре утра и сказали собирать вещи. Больше ни слова.

Отец Юрия Будзило тоже служил на флоте. Моряком стал и его сын. Вместе с ним он вышел в 2014 году из аннексированного Крыма. Там служили на катере "Херсон", попали в блокаду на озере Донузлав. Однако оба не перешли на российскую сторону.

- Проходим обследование, адаптируемся. О службе думаю. Я всегда хотел в море и теперь хочу, — добавляет Будзило.

25 ноября прошлого года россияне атаковали украинские боевые катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", когда те проходили через Керченский проливом из Одессы в Мариуполь. Захватили в плен экипажи. Ранили матросов Андрея Эйдера, Андрея Артеменко, офицера-контрразведчика Василия Сороку.

В "Феофании" находится 21-летний Павел Гриб. Ему могут назначить операцию на печени. У него с рождения - портальная гипертензия — повышенное давление в воротной вене.

— Еще не знаем, какая будет операция, но она уже нужна, — говорит отец Игорь Гриб.

От госпитализации отказался Олег Сенцов. Взамен попросил полечить его мать Наталью.

45-летнего Станислава Клыха из "Феофании" 8 сентября перевели в спецотделение Киевского военного госпиталя.

В России его приговорили к 22,5 года колонии строгого режима за якобы участие в Чеченской войне. Пытали в следственном изоляторе города Грозный.

— Станислава заводили в камеру и привязывали за спиной руки браслетами к металлической кровати. Ставили на колени и целую ночь не давали спать и двигаться. Кричали: "Не вставать!"— говорит Николай Карпюк, 55 лет. В мае 2016-го приговорили к 22,5 года заключения по такому же обвинению, что и Клыха.

— Когда стемнеет, меня выводили в коридор. Наручники, руки за спину. Надевают на голову целлофановый пакет, скотчем перематывают, вата, чтобы снизу ничего не видел. Заводят в какое-то помещение. Клемма к пальцу правой ноги, клемма к пальцу правой руки, и идет ток сквозь тело. Потом привозят в комнату для допросов — металлическая клетка метр на метр, стул. И ночью, в течение суток не дают спать.

Автор: Виктория ТОПАЛА, Андрей ЖИГАЙЛО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Ставили на колени и целую ночь не давали спать и двигаться. Кричали: "Не вставать!"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
У Ляшко и Тимошенко конфисковали деньги
У Ляшко и Тимошенко конфисковали деньги 1 Просмотров: 52633
Полякова показала редкое фото с мужем
Полякова показала редкое фото с мужем Просмотров: 39144
Обнаженная в объятиях любимого: миллиардерша Кайли Дженнер получила предложение от Pornhub
Обнаженная в объятиях любимого: миллиардерша Кайли Дженнер получила предложение от Pornhub
5
 1 Просмотров: 24921
На русском языке и с матом: &quot;слуга народа&quot; нарядился в провокационную футболку
На русском языке и с матом: "слуга народа" нарядился в провокационную футболку 8 Просмотров: 20530
Геращенко хотят отстранить от работы в Раде
Геращенко хотят отстранить от работы в Раде 5 Просмотров: 19485
Украина
Телевидение станет платным
Телевидение станет платным
Поставили памятник мидиям
Поставили памятник мидиям
О смерти отца сообщили через месяц
О смерти отца сообщили через месяц Просмотров: 9
Романа Сущенко подставил кум
Романа Сущенко подставил кум Просмотров: 54
Роды будут принимать бесплатно
Роды будут принимать бесплатно Просмотров: 36
Больше всего комментируют
8
На кнопкодавстве поймали еще одну "слугу народа"
8
На русском языке и с матом: "слуга народа" нарядился в провокационную футболку
5
Как создать миллион рабочих мест
5
Геращенко хотят отстранить от работы в Раде
2
Криминал за незаконное обогащение: Рада сделала первый шаг
Голосов: 798
Голосование Сколько времени Алексей Михайличенко продержится на посту главного тренера киевского "Динамо"?
  • 1) до зимы
  • 2) до лета
  • 3) два года
  • 4) полностью отработает трёхлетний контракт
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua