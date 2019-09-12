"Ставили на колени и целую ночь не давали спать и двигаться. Кричали: "Не вставать!"

Пять часов оперировали в больнице "Феофания" Эдема Бекирова, 58 лет. 10 сентября ему почистили коронарную артерию и имплантировали два стента. Перевели в кардиологическое отделение. Готовят к замене протеза на левой ноге.

Бекиров болеет диабетом первого типа. В российской тюрьме ему не оказывали необходимую помощь.

— Девять месяцев в застенках не прошли бесследно, — говорит дочь бывшего политзаключенного 30-летняя Элеонора Бекирова. — Это касается и психологического состояния. Надеюсь, психолог поможет ему морально восстановиться.

7 сентября из России в Украину вернулись 11 политзаключенных и 24 военнопленных моряка. Их обменяли на россиян-террористов и граждан Украины, которые воевали или шпионили в пользу России. Освобожденных поместили в государственную больницу "Феофания" для обследований и медицинской помощи.

— Диагнозы всем поставили. Каждому необходимо лечение, - говорит главный врач Андрей Строкань. — С освобожденными интенсивно работает психологическая служба больницы.

24 моряков отправили в столичный Главный госпиталь. Расселили в палаты по двое-трое. К ним пускают только родных.

— Вот меня поставили сюда, чтобы гонять вас, — говорит охранник в голубовато-серой камуфляжной форме. Загораживает вход возле проходной. — Моряки могут свободно передвигаться, выходить из палат, гулять по территории госпиталя и ходить в город. Поэтому можете их вызвать наружу. А тут - режимный объект.

Из проходной выходит мичман буксира "Яны Капу" 46-летний Юрий Будзило. В Военно-Морских силах прослужил почти три десятилетия.

— Информации о том, что происходило снаружи, пока мы сидели, не имели. Были изолированы и друг от друга, — говорит Юрий Будзило. Стоит в спортивных штанах и бежевой футболке. Его мобильный телефон звонит несколько минут. - Нам об обмене не сообщали. Пришли в четыре утра и сказали собирать вещи. Больше ни слова.

Отец Юрия Будзило тоже служил на флоте. Моряком стал и его сын. Вместе с ним он вышел в 2014 году из аннексированного Крыма. Там служили на катере "Херсон", попали в блокаду на озере Донузлав. Однако оба не перешли на российскую сторону.

- Проходим обследование, адаптируемся. О службе думаю. Я всегда хотел в море и теперь хочу, — добавляет Будзило.

25 ноября прошлого года россияне атаковали украинские боевые катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", когда те проходили через Керченский проливом из Одессы в Мариуполь. Захватили в плен экипажи. Ранили матросов Андрея Эйдера, Андрея Артеменко, офицера-контрразведчика Василия Сороку.

В "Феофании" находится 21-летний Павел Гриб. Ему могут назначить операцию на печени. У него с рождения - портальная гипертензия — повышенное давление в воротной вене.

— Еще не знаем, какая будет операция, но она уже нужна, — говорит отец Игорь Гриб.

От госпитализации отказался Олег Сенцов. Взамен попросил полечить его мать Наталью.

45-летнего Станислава Клыха из "Феофании" 8 сентября перевели в спецотделение Киевского военного госпиталя.

В России его приговорили к 22,5 года колонии строгого режима за якобы участие в Чеченской войне. Пытали в следственном изоляторе города Грозный.

— Станислава заводили в камеру и привязывали за спиной руки браслетами к металлической кровати. Ставили на колени и целую ночь не давали спать и двигаться. Кричали: "Не вставать!"— говорит Николай Карпюк, 55 лет. В мае 2016-го приговорили к 22,5 года заключения по такому же обвинению, что и Клыха.

— Когда стемнеет, меня выводили в коридор. Наручники, руки за спину. Надевают на голову целлофановый пакет, скотчем перематывают, вата, чтобы снизу ничего не видел. Заводят в какое-то помещение. Клемма к пальцу правой ноги, клемма к пальцу правой руки, и идет ток сквозь тело. Потом привозят в комнату для допросов — металлическая клетка метр на метр, стул. И ночью, в течение суток не дают спать.