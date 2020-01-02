Штаб флота переедет в палатки

Штаб Военно-морского флота переедет из помещения в палатки. Потому что здание, в котором он должен размещаться, недостроено. С 2014 года штаб ВМФ занимал часть помещений Оперативного командования "Юг" Сухопутных войск в центре Одессы.

В 2016-ом Министерство обороны решило реконструировать Одесское высшее артиллерийское командное училище под штаб флота на Шестой станции Большого Фонтана. Здание с 1993 года стояло закрытое. На реконструкцию и строительство выделили 150 млн грн. Но из-за недобросовестности строителей работы несколько раз останавливались.

Развертывание палаточного городка под штаб флота рассматривается, как обучение.

— Палатки разбили в связи с тренировками переезда штаба, — говорит командующий флота Игорь Воронченко, 55 лет. — Реконструированный комплекс будет сдан в две очереди. Первую должны принять в начале апреля 2020-го, вторую — в июле.

Штаб Военно-морского флота до 2014-го работал в Севастополе и на озере Донузлав в оккупированном Крыму. В Одессу перебрались после аннексии полуострова.