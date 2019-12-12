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пятница, 13 декабря 2019 00:50

США ввели санкции против российских газопроводов

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США ввели санкции против компаний, причастных к строительству российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Решение приняла Палата представителей американского парламента. Далее его должен утвердить Сенат и подписать президент Дональд Трамп.

Санкции распространяются на суда, которые прокладывают трубы на глубине 30 м ниже уровня моря. Также на иностранные компании, которые продавали, сдавали в аренду или предоставляли эти суда для сооружения трубопроводов. Работникам таких предприятий не будут выдавать американские визы и аннулируют действующие. Активы компаний заморозят на территории Соединенных Штатов. Корпорациям дали 30 дней, чтобы прекратили строительство газопроводов.

- Санкции делают газопровод еще менее экономически целесообразным. Существенно усложняют реализацию этого проекта, повышают расходы. Россия не сможет завершить его в предусмотренные сроки (оба газопровода россияне планируют запустить в 2020 году. - ГПУ), - говорит вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба, 38 лет. - Это будет способствовать укреплению позиций Украины в переговорах с Москвой. Нормы санкций должны быть применены как можно быстрее. Это в интересах всей Европы. "Северный поток-2" создает безумный дисбаланс безопасности в Европе и предоставляет России рычаг для манипулирования и воздействия.

Автор: Ангелина КОВАНДА
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