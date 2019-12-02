Спецназовцы погибли, отражая наступление врага

1 декабря на Донбассе во время выполнения боевого задания погибли бойцы спецподразделения "Альфа" Службы безопасности Украины, подполковники 38-летний Дмитрий Каплунов и Денис Волочаева, 37 лет. Подорвались на взрывном устройстве.

Спецназовцы погибли, когда отражали наступление диверсионно-разведывательной группы боевиков. Террористы пытались зайти в тыл украинской армии.

- Мы потеряли героев. Одних из лучших специалистов своего дела в Украине и мире. Это подтверждено неоднократными победами на международных соревнованиях, - говорит волонтер Павел Кашчук. - Благодаря их работе, сотни наших бойцов вернулись к мирной жизни живыми.

"Это тяжелое горе для родных и невосполнимая утрата для боевых побратимов, - написал в "Фейсбук" подполковник СБУ Роман Костенко, 36 лет. - Это напоминание, что бойцы "Альфы" - не "маски-шоу" на обысках, а защитники Родины. Я хорошо знал Дениса и Дмитрия. Мы вместе прошли через многие испытания и выполнили немало задач. Это были сильные, надежные и мужественные воины".

СБУ обещает поддерживать семьи погибших.