Соединенные Штаты будут помогать Украине

В конце сентября в Соединенных Штатах Америки начали процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением и давлении на президента Украины Владимира Зеленского. Мол, это следует из июльского телефонного разговора глав государств.

Дональд Трамп якобы требовал, чтобы в Украине начали расследовать деятельность бывшего вице-президента США Джо Байдена. Тот является его конкурентом на предстоящих президентских выборах 2020 года от Демократической партии.

Байден помогал украинской энергетической компании "Бурисма" избежать наказания за незаконную деятельность. В 2016-ом членом совета директоров фирмы был сын Байдена — Хантер, заявили в окружении Трампа.

19 декабря Палата представителей Конгресса США утвердила статьи обвинение в рамках процедуры импичмента. Дело рассмотрит Сенат. Определят, устранять ли Трампа с должности.

— Скандал ухудшил отношение Трампа к Украине. Ассоциируемся с его личными проблемами, — говорит эксперт по международным отношениям Владимир Горбач, 49 лет. — Украинским властям следует поддерживать баланс с обеими американскими партиями — Республиканской и Демократической. Нельзя разрешать неформальным связям доминировать над официальными встречами.

В Сенате большинство принадлежит республиканцам. Они могут устроить свои слушания и оправдать Трампа.

О поддержке со стороны Америки можем не беспокоиться. Утвердили проект бюджета на следующий год. Там прописана финансовая и вооруженная помощь Украине.