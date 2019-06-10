Следователи не нашли доказательств убийства мальчика

В деле гибели 5-летнего Кирилла Тлявова из Переяслава-Хмельницкого Киевской области не нашли ни одного доказательства, подтверждающего вину полицейских 42-летнего Владимира Петровца и 31-летнего Ивана Приходько. Их подозревают в убийстве, потому что стреляли по жестяным банкам из ружья, пуля попала в мальчика.

- Следователи потеряли первые часы после происшествия. Когда это произошло, все думали, что мальчик разбил голову, - говорит юрист-криминолог Анна Маляр, 40 лет. - Пока его обследовали, прошло 5 часов. За это время можно вычистить место преступления и выехать из страны. В следствии помогло бы оружие, из которого стреляли. А его нет.

В деле фигурируют четыре человека - двое подозреваемых и столько же свидетелей.

- Никто не знает, кто стрелял и чей выстрел был роковым, - продолжает Анна Маляр. - Подозреваемые отказались сдавать на экспертизу кровь, мочу, смыв с рук. Следователь должен был подать ходатайство в суд, заставить их. Не сделал этого, ссылаясь на выходной. Хотя суд работает ежедневно.

Сначала дело рассматривали как хулиганство. Теперь квалификация - "умышленное убийство". На убийство ни у кого не было умысла. Уголовное производство надо точно квалифицировать, иначе адвокаты "развалят" его в суде.