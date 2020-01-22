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четверг, 23 января 2020 00:00

Школьникам разрешили учиться дистанционно

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Верховная Рада приняла новый закон о среднем образовании 16 января. Во втором чтении его поддержали 327 депутатов.

В школу будут зачислять без конкурсов. В младших классах должно быть от пяти до 24 учеников, в старших — от пяти до 30. Школьники смогут учиться дистанционно, по заявлению родителей. Тогда дважды в год будут сдавать аттестационные работы для оценки знаний.

Директора будут работать на должностях не более двух сроков по шесть лет. Их будет назначать независимая комиссия от Министерства образования, которая будет консультироваться с родителями. Директора с бессрочными трудовыми соглашениями перейдут на шестилетние договоры до 1 июля. Руководителям, получающим пенсию по возрасту, будут оформлять однолетние контракты.

Обучение в школах будет осуществляться по трем языковым моделям. По первой, коренные народы, которые не проживают в собственной языковой среде и не имеют своего государства, как крымские татары — имеют право учиться на родном языке и параллельно изучать украинский.

Вторая модель предполагает обучение на родном языке для национальных меньшинств, но с 5‑го класса не менее 20% предметов в таких школах должны преподавать на украинском. С 9‑го класса — 40%, а в старших классах — 60%.

Третья модель прежде всего касается русского языка. Его можно использовать в начальной школе на равне с украинским. Но с 5‑го класса в таких заведениях 80% предметов должны преподавать на государственном языке.

Учителям разрешили создавать и внедрять собственные учебные программы. Им повысят зарплату на 10-20%.

— Закон имеет немало положительных нововведений, — говорит 46-летний Николай Скиба, эксперт по образованию Украинского института будущего. — Если учащийся посещает какие-то кружки, то полученные там знания могут зачесть в школе. Так, можно вместо информатики выбрать IТ-курсы, вместо физики и химии — научную студию. Это поможет разгрузить ученика от лишних домашних работ и уроков.

Закон меняет статус ученического самоуправления. Теперь его руководитель будет иметь право на немедленный прием у директора школы, если права или достоинство школьников нарушают. Может приходить на педсоветы, задавать вопросы.

Учитель может разработать собственную систему оценивания учащихся. Но на конец учебного года результаты должен перевести в 12-балльную. Повысить квалификацию — у провайдеров, которым больше доверяет. Это можно сделать за счет государства, если план соответствующего обучения одобрила педагогический совет. Или же педагог должен выбрать другие курсы или заплатить самостоятельно.

Автор: Анна ОРЕЛ
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