Шестиклассник выиграл 37 олимпиад за 65 дней

Киевлянин 11-летний Андрей Куделя за 65 дней выиграл 37 школьных онлайн-олимпиад. Учится в 6-А классе гимназии №86 "Консул". Побил национальный рекорд.

— Идея участвовать в олимпиадах возникла спонтанно, — говорит Андрей Куделя. - Я нашел сайт с онлайн-олимпиадами. Решил пройти одну ради интереса, а потом все, которые там были. Особо не готовился. Самая сложная была олимпиада по математике.

В 12 месяцев Андрей знал азбуку, в 4 года — читал книжки, в 5 — писал собственные и делал иллюстрации к ним. К печати готовят его книгу с авторскими рисунками "Незнакомцы, или Как избежать неприятностей".

Парень занимается настольным теннисом и айкидо. Ведет видеоблог на "Ютюбе". Имеет 2 тыс. подписчиков. Мечтает стать кинорежиссером.

— На самом деле в Украине есть много умных детей, — говорит Лана Ветрова из Национального реестра рекордов. — Однако мы принимаем только те заявки на рекорды, о которых нам сообщают. Другой наш рекордсмен-харьковчанин Деонис Ткемаладзе. За 11 лет учебы не пропустил ни одного урока.