Сержант Сергей Михальчук прикрыл собой побратима

Публикуем поименный список павших в декабре 2019-го защитников Украины. Известно о смерти 11 бойцов, девять — боевые потери. Информация о некоторых неполная. Самому молодому из погибших в бою был 21 год, самому старшему — 49.

Самой острой была ситуация 9 декабря, тогда Украина потеряла трех бойцов и шестеро получили ранения. 27 декабря было больше всего обстрелов — 17.

За месяц ранения и боевые травмы получили 18 защитников Украины.

12 дней обошлось без потерь, по данным штаба операции Объединенных сил. Российские оккупационные войска нарушали режим тишины 251 раз.

Боевые

1 декабря

В ночь на 1 декабря во время выполнения боевого задания на мине подорвались два полковника спецподразделения "Альфа" Службы безопасности Украины. Преследовали противника близ оккупированного села Староласпа Бойковского района Донецкой области.

Раненого Дениса Волочаева эвакуировали побратимы. Денис Каплунов погиб на месте. Его пришлось оставить на территории боевиков, как и часть оружия и амуниции.

Денис Волочаев, 37 лет, из Луганска. Погиб за три недели до дня рождения.

Жил в городе Ирпень Киевской области. В 2003 году окончил Академию государственной налоговой службы в Ирпене. Был обладателем Кубка Украины 2018 года по практической стрельбе из карабина.

Остались родители.

Дмитрий Каплунов, 38 лет, из Киева. Его отец и младший брат — также военные.

Дмитрий был одним из тайных свидетелей по делу Майдана. Мог свидетельствовать против бывших бойцов "Беркута", которые били активистов Евромайдана 20 февраля 2014‑го. Погиб за три дня до дня рождения.

Остались родители и младший брат.

Обоих "альфовцев" посмертно наградили звездой Героя Украины.

7 декабря

Дмитрий Темный, 28 лет, жил в селе Хацки Черкасской области. Погиб во время вражеского обстрела из гранатометов вблизи Золотого на Луганщине. Это произошло после того, как российские и украинские войска были официально разведены.

Младший сержант 72-й отдельной механизированной бригады им.Черных Запорожцев. На войну пошел во второй раз.

Дмитрий был спортсменом, играл за местную футбольную команду "Тясмин".

Остались жена и 3-летняя дочь.

9 декабря

В районе Золотого на Луганщине вследствие подрыва на неизвестном взрывном устройстве во время перемещения в пределах взводно-опорного пункта погибли три воина 14-й механизированной бригады имени князя Романа Великого. Это произошло в день "нормандской встречи".

Сергей Сирота, 22 года, из села Щурин Рожищенского района на Волыни. Старший солдат. По контракту служил с 2016 года.

Остались мать и два брата.

Андрей Войтович, 29 лет, из села Квитневое Рожищенского района Волынской области.

Через несколько недель должен был приехать домой в отпуск.

Его жена — волонтер из организации "Волынь SOS" Светлана. Переселилась в Луцк из Краматорска с двумя детьми от первого брака. Активно помогала украинским военным. С Андреем женились в 2017 году.

Виктор Прусский, 49 лет, из Ривне. Младший сержант, командир боевой машины пехоты. Ранее служил в десантных войсках. В частности, выполнял задания в Грузии. Служил по контракту с 2016-го, защитник города Счастье.

Последний контракт подписал 22 мая этого года.

— Когда начали гибнуть 18-летние мальчики, он сказал: мама, я — старый дед. Почему дома сижу? Надо, наверное, идти, — рассказывает мать Виктора.

Остались мать и сестра.

14 декабря

Сергей Михальчук, 21 год, из села Великие Проходы Дергачевского района Харьковской области. Погиб во время артиллерийского обстрела, который вели боевики в районе Светлодарской дуги Донецкой области.

Во время взрыва принял на себя основное количество обломков, прикрыв собой побратима. За проявленный героизм бойца представили к получению высшей государственной награды - Героя Украины.

Сержант 4-й бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины. Старший пулеметчик 2-го взвода разведки. Подписал контракт в 2018 году после прохождения срочной службы.

Остались родители и старший брат.

17 декабря

Василий Лисицын, 27 лет, из Кропивницкого. Погиб от пули снайпера недалеко от города Марьинка Донецкой области.

Старший солдат в 40-й отдельной артиллерийской бригаде. В зоне операции Объединенных сил был командирован в состав 28-й механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

Контракт подписал в апреле 2018 года. Награжден отличием президента Украины "За участие в контртеррористической операции".

Осталась мать, жена и малолетний ребенок.

22 декабря

Герман "Маяк" Соловьев, 25 лет, из города Каменское Днепропетровской области. Погиб в результате пулевых ранений во время перестрелки с пророссийскими наемниками в Луганской области. Служил в 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр" на должности механика-водителя. Как раз вернулись на передовую после пятимесячной ротации.

— За высокий рост ему дали позывной "Маяк". Не пил, не курил, очень хороший механик-водитель, золотые руки. Отличный специалист. Сказали — сделал. Таких людей не хватает в армии, — говорят в бригаде.

В Вооруженные силы пришел в сентябре 2018-го. К "холодноярцам" присоединился, когда бригада вышла на Донетчину. Воевал в Верхнеторецком.

Осталась мать.

Небоевые

11 декабря

Андрей Дзюба, 1993 года рождения, из поселка Старая Синява Хмельницкой области. Погиб в зоне проведения операции Объединенных сил, обстоятельства не уточнены.

Военнослужащий 128-й горно-штурмовой бригады.

Остались жена и дочь, которой нет года.

22 декабря

Военнослужащий Вооруженных сил 1997 года рождения совершил самоубийство на блокпосту Святогорск-Букино в Донецкой области. Обстоятельства и имя следствие не разглашает.

26 декабря

Сергей "Филин" Пугач, 33 года, из райцентра Белая Церковь Киевщины. Погиб в зоне операции Объединенных сил, обстоятельства не уточнены.

Проходил службу по контракту в 72-й механизированной бригаде им. Черных Запорожцев. На войну отправился во второй раз - в 2014-2015 годах воевал в 11-м мотопехотном батальоне "Киевская Русь".

Осталась жена.

Романа Беспалого похоронили в закрытом гробу

11 декабря попрощались с Романом Беспалым, 38 лет, который погиб в плену боевиков. Тело отдали в ноябре, но родные не опознали Романа.

В мае военные 53-й бригады случайно заехали на оккупированную территорию и попали в плен. В октябре боевики заявили, что Роман Беспалый покончил с собой. Тело передали в конце ноября. Не предоставили никаких документов."Он такого не мог сделать. У него другой характер был. Это был действительно воин. Он не смог подчиниться оккупантам, а потому, я думаю, его замучили. Потому что это человек был идейный", — говорит отец бойца Анатолий Беспалый.

Причину смерти установить не удалось. Экспертиза ДНК показала, что это действительно тело Романа Беспалого.