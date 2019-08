Сентябрь будет теплый

В первые дни осени синоптики прогнозируют жару на всей территории Украины. Температура воздуха достигнет +30.33 C. 1-2 сентября на Закарпатье, Буковине, Волыни, Львовщине, Тернопольщине и Ивано-Франковщине пройдут кратковременные грозы.

— Весь сентябрь ожидаем теплым и сухим, — говорит синоптик 43-летняя Наталия Голеня из Укргидрометцентра. — Тепло предопределяет высокое давление. Кратковременные дожди с грозами в западных областях существенно не снизят температуру.

Жара спадет после 5 сентября. Похолодает на несколько градусов.

— В течение месяца будут температурные колебания. То волна тепла, то волна холода. Днем в среднем 25 градусов тепла. А ночи станут более прохладные — 12…16 градусов выше нуля, — добавляет Наталия Голеня.

Синоптики убеждены: вся осень будет теплая, но с колебаниями температур.

— Неестественно тепло будет именно на севере — в Черниговской, Харьковской, Сумской областях, — говорит 53-летняя Вера Балабух из Украинского гидрометеорологического института. — Сейчас достаточно высокая температура океана. Теплые воздушные массы распространились далеко на север.

Дождей почти не будет. Особенный дефицит влаги прогнозируют в восточных и южных областях. Это создаст проблемы аграриям, которые будут сеять озимые культуры.

— Если осадки и выпадут, то лишь кое-где, — добавляет Вера Балабух. — Дожди будут не долго, с порывистым ветром. В конце сентября могут возникать смерчи, характерные для летних месяцев. Когда будет холодать, начнется период туманов.

Летнее тепло будет держаться до половины сентября, уверены народные синоптики. Однако конец осени будет холодный.

— Начало осени станет комфортным для тех, кто не отдохнул летом. В южных регионах будет бархатный сезон. До 10 сентября там будут держаться 24 градуса тепла, — говорит народный синоптик 79-летний Леонид Горбань. — Потом столбики термометров опустятся до 21 градуса. С 14 по 22 сентября опять потеплеет до 26 градусов. С 22 сентября похолодает до 19. Дожди вероятны 11-14, 18-19 и 28-29 сентября.

На юге до 9 октября температура +22 C, дальше опустится до +15.17 C, потом четыре дня ожидается +19.21 C. В 15-х числах октября похолодает. В конце месяца температура снизится до +7.10 C. В ноябре ударят морозы, выпадет первый снег.