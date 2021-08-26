Сентябрь будет прохладный

В начале сентября в Украине пройдут кратковременные дожди с грозами. В течение месяца в большинстве регионов температура не будет превышать + 25 ° C.

- Все показатели в пределах климатической нормы. Жару, которая была в сентябре в прошлые годы, не прогнозируем. Температура будет по-настоящему осенняя, - говорит синоптик Укргидрометцентра 47-летняя Наталья Голеня. - В начале месяца в большинстве областей воздух прогреется до 20-25 градусов тепла. На юге и востоке дойдет до 28-30 градусов. Далее постепенно будет становиться прохладнее. Среднемесячная температура составит 14-18 градусов.

Первые 10 дней будет держаться летняя погода. Во второй декаде пойдут дожди, говорит народный синоптик Леонид Горбань, 81 год:

- Первая половина сентября будет теплая. Температура будет колебаться от 24 до 27 градусов тепла. Ночью будет доходить до плюс 20. Со второй половины месяца будет становиться прохладнее. В начале третьей декады наступит кратковременное потепление, но затем резко похолодает. Будет не выше 17 градусов.

- В планах на сентябрь молотить ранний подсолнечник и сою, - говорит агроном 54-летний Александр Кисель. - Многие посевы пострадали из-за летней непогоды. Во многих районах их побил град. На конец месяца будем сеять озимые. Чтобы планы фермеров удались - нужно, чтобы в сентябре дважды в неделю шли дожди. В остальные дни желательно умеренно теплая погода.