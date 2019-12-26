Семья Ковалевичей за день тратит около 600 гривен на еду

- Многодетным семьям помогаем, как можем. Даем дополнительную землю. Ковалевичи к нам не обращались, - говорит 29-летний Николай Лесковец, секретарь Глинновского сельского совета Рокитновского района Ровенской области. В селе живут 283 многодетные семьи. Самая большая - Ковалевичи. Имеют 19 детей.

Самого младшего Назара 45-летняя Светлана Ковалевич родила в этом году 18 января.

- Прокормиться помогают 50 соток земли - засаживаем их овощами, пшеницей. Держим хозяйство. Есть лошадь, две коровы, свиньи, куры, утки, - говорит Светлана. - Все обрабатываем вручную. Мечтаем купить трактор. Но собрать деньги не получается. Много идет на продукты. В день тратим 500-600 гривен.

С мужем 50-летним Петром Ковалевичем Светлана в браке 27 лет. Имеют восемь сыновей и 11 дочерей. Из них пятеро женаты, живут отдельно. Отец продает грибы и ягоды, которые с детьми собирают в лесу.

- Раньше ездил на заработки. Тонну зерна заработаешь - и на год хватает. И скоту было что есть, и на хлеб мололи, - говорит. - Стараемся хлеб дома печь. Жена замешивает тесто три раза в неделю. Печет десяток полуторакилограммовых буханок. На обед варит 10-литровую кастрюлю борща, лепит 200 вареников. Дочери ежедневно пекут пироги или печенье.