Село почти пять лет засыпает опилками

В селе Белокоровичи Коростенского района Житомирской области дворы жителей засыпает опилками и пылью. Летит с предприятия по переработке древесины. Отходы там складывают на улице. Ветром их разносит по улицам, рассказывают крестьяне.

- Предприятие работает с осени 2016 года. Изготавливают топливные паллеты из опилок и обрезков. С тех пор у нас и появились проблемы, - говорит председатель Белокоровицкой сельской объединенной территориальной громады Сергей Коцур, 54 года.

К ближайшему жилому дому от предприятия - почти 25 м.

- Производство происходит на допотопном оборудовании, недостаточно установлено специальных фильтров. Постоянно валит густой темно-серый дым, - продолжает Сергей Леонидович. - Нельзя вдохнуть полной грудью, смог и пыль лезет в рот, уши, выедает глаза. Опилки залетают во все щели, люди не открывают окна, а они все равно попадают в дом. Страдают овощи. Урожай есть невозможно, потому что страшно грязный. Пить воду из колодца тоже нельзя, имеет вкус опилок. Крестьяне фильтруют или кипятят.

Местные обратились за помощью к областной Госпродпотребслужбе. Там не помогли.

- Житомирский административный суд в прошлом году вынес решение о прекращении работы предприятия, пока не устранят все недостатки. Это решение поддержал и Винницкий апелляционный суд, - говорит Коцур. - Предприятие игнорирует постановления. Полицию вызываем регулярно, но их даже на территорию не пускают.

На звонки на предприятии не отвечают.

- Директора привлекли к административной ответственности. Однако за это максимум получит небольшой штраф. Мы написали заявление о возбуждении уголовного дела за умышленное невыполнение судебного постановления, - говорит Анна Волотивская из сектора правового обеспечения Госпродпотребслужбы области.