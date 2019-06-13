Селевой поток смыл пятерых лесорубов

11 июня за селом Тарасовка Тячевского района на Закарпатье погибли пятеро лесорубов: отец и сын 56-летний Иван и 27-летний Иван Магеи, 55-летний Иван и 37-летний Николай Сасины и Иван Мацола, 27 лет. Все - из Тарасовки. Селевой поток смыл их в реку Тересул.

- Иван Магей и Иван Сасин возвращались домой пешком и попали в непогоду, - говорят в областном управлении лесного хозяйства. - Был ливень с градом. Поднялась вода в ручье Пригудин. Высота волны достигала 5 метров, начался селевой поток. Снес мужчин. На пути задел ЗИЛ 131, в котором ехали остальные трое жителей Тарасовки.

Владельцем грузовика был Иван Магей-младший.

- Никто не видел, как это случилось, - рассказывает голова села Тарасовка Любовь Руснак, 45 лет. - Все они работали на заготовке леса, где-то километров за пять от села. По Магеям, то отец часто сыну помогал. Думаем, могли все вместе ехать в машине и попали в непогоду. Мы узнали о несчастье, когда люди из соседнего села Подплеша увидели первые тела. Разбитый грузовик нашли в трех километрах по течению. Возле нее был Магей-младший.

Иван Магей-старший был предпринимателем, депутатом сельского совета. У его сына и у Николая Сасина осталось по двое детей. Иван Мацола и Иван Сасин были холостыми.

13 июня в области объявлен траур по погибшим.