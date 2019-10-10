Россиянина судили за шпионаж в пользу Украины

12 лет колонии строгого режима дал Ростовский областной суд 72-летнему Владимиру Моргунову из поселка Черткового на российско-украинской границе. Его обвинили в государственной измене и работе на украинскую разведку.

Моргунов якобы передавал ей информацию об экономической и общественно-политической ситуации в регионе, по версии следствия. Также сообщал о дислокации военной техники и пограничников в Чертковом.

— Моргунов совершил преступления на патриотической основе — отрицательно относится к нынешней власти России и так пытался с ней бороться, — говорят местные журналисты.

Россиянина задержали в ноябре 2018-го. Во время обыска изъяли несколько сим-карт, коробок из-под телефонов и два паспорта — украинский и российский. Также имел удостоверение "советника Верховного военного атамана" в чине полковника.