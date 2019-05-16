Россияне хотят уничтожить украинскую технику

Оккупационные власти Крыма планируют уничтожить украинскую военную технику, оставшуюся после аннексии полуострова 2014 года.

- В Крыму есть 11 боевых кораблей и катеров, шесть судов обеспечения, шесть береговых противокорабельных комплексов "Рубеж", девять истребителей и три учебно-боевых самолета. Еще - 2363 различные единицы техники, - говорит 29-летний Тарас Чмут, главный редактор Украинского милитаристского портала. - Россия предлагала нам забрать технику. Она нужна, но мы отказались. Если заберем, РФ будет говорить, что мы признали аннексию.

В Севастополе и на озере Донузлав базировался весь Военно-морской флот Вооруженных сил Украины. Самолеты стояли на авиабазах в Симферополе и Джанкое. Украина имела 17 боевых кораблей и 30 судов обеспечения. В Крыму была единственная в Украине дизельная подводная лодка "Запорожье", 40 самолетов и вертолетов, а также три тысячи единиц техники.

После захвата Крыма Россия отдала Украине 1438 тыс. единиц техники и вооружения. В том числе три боевых корабля и 32 судна обеспечения. После вторжения на Донбасс в июне 2014-го РФ в одностороннем порядке прекратила возвращать захваченное вооружение.

- Украина должна найти механизм компенсации убытков от России. Мы четко должны понять, что это захват, - говорит военный эксперт Игорь Козий. - Правильно, когда ищут правовые механизмы для компенсации убытков, нанесенных РФ Украине. Но россияне сделают вид, что ничего не было. Будут проводить мероприятия, которые узаконят уничтожение тех кораблей.