Россия окружает Украину войсками

На оккупированных территориях Донбасса тайно готовят боевиков к ведению наступления. Оккупанты отрабатывают элементы перехода к наступлению.

Учения продолжались 29 сентября - 2 октября. Несколько раз боевики открыли огонь по своим. Погибли двое российских военных. Во время тренировки минометного подразделения оккупанты обстреляли собственный передовой опорный пункт. Погиб боевик. Тренировки проводили во всех местах дислокации оккупационных войск в Донбассе.

На границе РФ разворачивают четыре полномасштабные дивизии - до 30 тыс. личного состава.

- У украинской границы Россия развернула войска, численность которых достигает уровня 2014-го, - говорит секретарь СНБО Александр Турчинов, 54 года. - Это серьезная угроза. Новые подразделения - не только для демонстрации силы. Могут применить для ведения активных боевых действий. Мы должны быть готовы к этому.