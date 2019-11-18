Российские самолеты имитировали бомбардировку Одессы

Два российских стратегических бомбардировщика Ту-22 отрабатывали элементы нанесения бомбовых ударов по крымским перешейкам и Одессе. Провокационные учения российские военные провели еще 10 июля, говорит командующий военно-морских сил Украины Игорь Воронченко.

Самолеты совершили условный пуск в 60 км от города Одессы, после чего повернули в сторону Босфора.

Оккупанты наращивают военное присутствие в Черном море. За последние пять лет пополнили состав Черноморского флота 49 новыми кораблями и семью подводными лодками. Все корабли оснащены новейшими российскими крылатыми ракетами типа "Калибр".

Свезенные в оккупированный Крым противовоздушные комплексы С-400 контролируют воздушные цели и способны поразить цель на расстоянии 240 км. Также россияне поместили в Крым бомбардировщики Ту-22М3, которые могут нести ядерное оружие.

- Сейчас РФ строит морскую систему выявления, состоящую из стационарных автоматических подводных станций. В крымском небе во время авиационных учений наблюдалось одновременно до сотни самолетов — истребителей, штурмовиков и бомбардировщиков, — говорит Игорь Воронченко, 55 лет. — В постоянной готовности к вторжению в Украину находятся 28-30 батальонных тактических групп. Напряженной остается ситуация в Азовском море. Из-за блокирования движения судов в Керченском проливе только за этот год порты Мариуполя и Бердянска потеряли 43 процента доходов.