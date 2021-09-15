В Государственном центральном музее современной истории РФ обнаружили вещи украинских военных, которых россияне убили на Донбассе. В Москву их привезли местные пропагандисты, которые работают в группах боевиков.

Описание трофеев появилось в каталоге заведения, который опубликовали работники. Среди них - обгоревшая пряжка украинского военного, которого российские солдаты убили в 2014 году.

"Пряжка-бляха с символикой украинского флага "Тризуб", - говорится в описании. - Привезенная военным корреспондентом "Комсомольской правды" Дмитрием Стешиным в 2014 году с обгоревшей машины пехоты".

В музей также передали бронежилет "Корсар", который сняли с убитого защитника Украины. Есть кокарда с военного головного убора, несколько разодранных флагов. Один привезли из Донецкого аэропорта, второй принадлежал волонтерам.

Кстати украинских военных пропагандисты называют трофеями, которые якобы получили в войне с "фашиствующими националистами".