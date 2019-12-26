Российские паспорта получили около 125 тысяч жителей Донбасса

Около 125 тыс. жителей оккупированного Донбасса получили российские паспорта. Их начали выдавать 24 апреля по указу российского президента Владимира Путина.

Желающие должны были поехать в Ростов и подать документы в специальные центры. Там заявления рассматривают полтора месяца.

В первую очередь документы выдают боевикам террористических ДНР и ЛНР, студентам. Паспорта с пометкой "ограниченные возможности". Действуют только в Ростовской области.

- На Донбассе проводят принудительную паспортизацию, - говорит главный редактор интернет-издания "Остров" 45-летний Сергей Гармаш. - России это нужно, чтобы иметь там своих граждан. Так смогут диктовать нам свои условия после того, как регион вернется в Украину. Москва всячески будет влиять на него.

Паспортизация также должна показать нашей власти: чем дольше не принимаем российские условия, тем в худшем состоянии получим Донбасс.