Российские паспорта не будут давать больным

Крымчан, которые не получили российский паспорт в 2014 году, призовут оформить его с 1 мая. Указ подписал президент России Владимир Путин.

Кроме граждан Украины, подать документы по упрощенной схеме могут те, кто имеют вид на жительство в РФ, удостоверение беженца или о предоставлении временного убежища на территории РФ. Чтобы получить российский паспорт, вместе с основными документами надо принести справку о состоянии здоровья. Людям с вирусом иммунодефицита документы не выдадут.

— Конституция Украины говорит, что украинец может иметь только одно гражданство — Украины, — говорит 53-летний Юрий Грымчак, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий. — Те люди, которые будут получать или уже имеют гражданство России, могут потерять гражданство Украины.