Романа Сущенко подставил кум

22 сентября во Львове представят вторую книгу Олега Сенцова, 44 года. "Маркетер" — юмористический сборник автобиографической прозы. Написал ее в заключении.

10 сентября Олег Сенцов и Александр Кольченко — экс-пленники, которых в России приговорили якобы за организацию теракта — дали пресс-конференцию.

— Я собираюсь заниматься двумя лучшими в мире вещами — снимать кино и жить, — говорит Олег. — Буду жить в Киеве. Моя дочь уже переехала сюда, мама с сыном приехали навестить. Мама пока останется. Сын с бывшей женой вернутся в Крым. Общаемся, решаем семейные дела. Все в порядке.

29-летний Александр Кольченко планирует доучиться в Таврическом национальном университете. До ареста успел закончить два курса.

— Не вернусь в Крым, пока власть там у президента РФ Владимира Путина, — говорит.

Аукцион своих картин, написанных в заключении, организует 50-летний Роман Сущенко. Так планирует собрать средства для граждан Украины, которых до сих пор удерживают в России и аннексированном Крыму.

Журналиста задержали в Москве три года тому назад, потому что его подставил военный, ребенка, которого он крестил.

— Возникла срочная потребность помочь родственникам. После того встретился со старым знакомым, по его просьбе. Он служил во внутренних войсках, — говорит Сущенко. — Во время встречи подсунул мне диск под видом семейных фото. В ходе следствия они "превратились" в какие-то секретные данные об учениях внутренних войск и вооруженных сил РФ.

Сущенко в России обвиняли в шпионаже. Приговорили к 12 годам колонии строгого режима.