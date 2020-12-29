Романа Скрипника разыскивали девять суток

Утром 21 июля на центральной площади в Луцке 44-летний Максим Кривош закрылся в автобусе с 13 пассажирами междугороднего автобуса Берестечко — Красниловка.

Требовал, чтобы президент Владимир Зеленский записал видео с призывом смотреть фильм "Земляне". А депутаты, судьи и министры публично признали себя террористами в законе. Заложников Кривош удерживал 12 ч. Потом сдался.

Находился под стражей. В ноябре суд отправил его на два месяца в психиатрическую больницу для проведения экспертизы.

23 июля недалеко от автомастерской на ул. Остапа Вишни в Полтаве 32-летний Роман Скрипник взял в заложники начальника Полтавского областного управления уголовного розыска Виталия Шияна. В тот день Романа пришли задерживать по подозрению в автокражах.

Через несколько часов освободил заложника и убежал. Был в розыске девять суток. Полицейские его заметили недалеко от села Опошня Зеньковского района. Скрипник снова захватил полицейского. Грозился взорвать гранату. Романа застрелил снайпер.

После обеда 3 августа в отделение "Универсал банка" в столичном бизнес-центре "Леонардо" пришел мужчина с рюкзаком и чемоданом. Сказал, у него бомба.

Требовал вызвать полицию и журналистов. Нападавшим оказался гражданин Узбекистана 32-летний Сухроб Каримов. Под видом телевизионщиков к нему зашли два силовика, скрутили. Взрывчатки не нашли. В сумках были трусы, футболки, джинсы. 4 декабря по решению Печерского райсуда Киева его отправили в специализированную больницу для оказания психиатрической помощи.