Роман Сущенко встретился с семьей

27 февраля арестованному в России украинскому журналисту 48-летнему Роману Сущенко позволили встретиться с женой Анжеликой и дочкой Юлией. Это вторая встреча задержанного с семьей за последние два месяца.

Свидание прошло в московском следственном изоляторе "Лефортово", говорит адвокат задержанного Марк Фейгин, 46 лет:

— Встреча длилась около часа. Анжелика и Юлия показали Роману свежие фотографии близких и рисунок от сына. Передали приветы. Предыдущее свидание было в январе. Но нам пошли навстречу, потому что имя Сущенко на слуху. Оно упоминается в переговорах первых лиц. С другой стороны, мне кажется, российские спецслужбы утратили интерес к его персоне.

— Роман Сущенко будет дома. Надеюсь, это произойдет сразу после так называемого суда в России, — говорит президент Петр Порошенко.

Корреспондента информационного агентства "Укринформ" Романа Сущенко ФСБ задержала 30 сентября 2016 года в Москве. Обвинили в шпионаже. 24 января Московский городской суд продлил срок содержания под стражей Сущенко на два месяца — до 30 марта 2018 года.