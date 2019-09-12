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пятница, 13 сентября 2019 00:55

Роды будут принимать бесплатно

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Национальная служба здоровья Украины определила суммы, которые будут платить больницам за оказанные услуги. За одни роды из государственного бюджета начислят 8,5 тыс. грн, лечение одного инсульта — 19,5 тыс. грн, инфаркта — 15,8 тыс. грн.

Для пациентов эти услуги будут бесплатными. Деньги будут перечислять больницам по программе медицинских гарантий.

- Вместо псевдобесплатной медицины украинцы получат реальную помощь без дополнительных плат, - рассказывает председатель Национальной службы здоровья Украины 44-летний Олег Петренко. — Никто не имеет права требовать у пациента деньги. В случае нарушения тот должен обратиться в контакт-центр по телефону 1677. Мы имеем право расторгнуть договор с врачом.

К профильным врачам пациенты будут попадать только по направлению от семейного. Бесплатную помощь получат пациенты, которым необходимы услуги акушера-гинеколога, стоматолога, педиатра, психиатра, нарколога. При неотложных состояниях все лечение будет бесплатное.

Полный перечень бесплатных медицинских услуг обнародуют после утверждения Государственного бюджета на 2020 год.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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