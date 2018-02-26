Режиссера "Киборгов" тайно использовали в агитационном видео Порошенко

Украинский режиссер, автор фильма "Киборги" Ахтем Сеитаблаев, 45 лет, не давал разрешения на использование своего образа в агитационном видеоролике президента "Идем вперед. Петр Порошенко". Его транслируют на телеканалах.

Раньше певица 30-летняя Анастасия Приходько сказала, что ее обманом вовлекли в создание видео. Приглашали сняться в социальном ролике, а вместо этого использовали в политических играх, заявила.

— Ко мне обратился Евгений Нищук и предложил принять участие в социальном видео, которое будет рассказывать о достижениях нашей страны. С радостью согласился. А вышло, как вышло, — говорит Ахтем Сеитаблаев.

Не знал о деталях содержания видео, говорит министр культуры Евгений Нищук, 45 лет:

— Не причастен к съемкам ролика. Министерство их не снимает. Не знал о деталях, кроме общего позитивного и патриотического характера. Все вопросы к тем, кто вел переговоры. Они проходили с продюсерами людей или напрямую. Не знаю. Я в такой же ситуации, как Ахтем и Настя.

Анастасия Приходько собирается подавать в суд.