Революцию достоинства признали историческим событием

Верховная Рада 17 февраля приняла заявление к седьмой годовщине Революции достоинства. События 2013-2014 годов признали одним из ключевых моментов украинского государства. "За" проголосовали 295 депутатов.

Парламент осудил режим экс-президента Виктора Януковича и противоправные действия во время Революции достоинства отдельных сотрудников "Беркута", милиционеров, военнослужащих внутренних войск, судебных исполнителей, прокуроров, судей. Европейские ценности признали фундаментом Украинского государства. Общество должно хранить память о Небесной сотне, затягивать расследование "дел Майдана" - недопустимо, говорится в документе.

- У кого не поднимется рука проголосовать за постановление, признающее Майдан историческим событием, купите себе билеты наконец. Хотите, мы вам купим? Езжайте в Ростов или куда угодно. Там нет Майданов и украинцев, которые портят вам жизнь. Забудьте об этой стране, - говорит с парламентской трибуны 31-летняя Соломия Бобровская, народный депутат от "Голоса".

- Это постановление - точка в исторической справедливости, - говорит заместитель председателя Верховной Рады 50-летняя Елена Кондратюк перед голосованием. Она - одна из авторов документа. - Это память о людях, которые погибли, чтобы мы сегодня могли работать на благо граждан. Это лакмусовая бумажка - мы за европейскую справедливость или дальше хотим болтаться в болоте.

20 февраля в Украине чтят память Героев Небесной сотни. Во время Революции достоинства 18-20 февраля 2014 года в центре Киева силовики режима Януковича расстреляли 77 человек. За все время противостояния - 98. Пострадали 622 человека.