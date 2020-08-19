Решающими станут следующие 5 лет

Осенью перед Украиной откроются несколько новых перспектив. Использовать все не сможем, потому что люди у власти боятся ответственности. Собственный имидж дороже судьбы страны, говорит нумеролог 40-летняя Антонина Данилишина.

- 24 августа Украина отмечает 29-летие. У людей на этот период приходится первый серьезный кризис, жалуются на жизнь и делают глупости. В этом возрасте способны и к саморазрушению, и к свершениям. Часто решаются на смену семейного статуса, профессии, места жительства.

Сочетание цифр 2 и 9 в нумерологии символизирует победу духа над телом, желаний над потребностями. В то же время это период внутренних противоречий - 2 отвечает за материальные блага, 9 - за духовные. Придется решать, чего мы хотим. Быстрого, но разового обогащения или медленного, но стабильного развития. Украина будет нерешительной. А потом будет кусать локти, что за нас все решил Вашингтон или Париж.

29 в истории Украины - тяжелая дата. 29 января 1918 года состоялся бой под Крутами, в ночь на 30 ноября 2013 года - избиение студентов на Майдане, 29 августа 2014 года - пик Иловайской трагедии.

Медленно движемся к окончанию войны. В следующем году будем близки к этому, но Российская Федерация ее заморозит. Российско-украинская война будет тянуться еще не один год, а затем разрешится внезапно. Изменятся игроки на политической арене мира, власть в России и Украине. Конфликты вспыхнут внутри РФ, будут требовать автономии земли в ее составе.

29 также символизирует память о прошлом. К истории потянутся даже те, кто раньше мало интересовался. На экраны выйдут больше документальных фильмов и расследований. Станут известны страницы истории, которые скрыла советская власть.

Осенью заговорят и о роспуске парламента и о новой кандидатуре на пост президента. Импичмента потребуют люди, которые привели его к власти. Будем иметь не одного, а двух лидеров. Они поведут за собой тех, кто хочет перемен и разочаровался в нынешних политиках. Среди лидеров будет человек, получивший образование за границей и приехавший строить свою Родину. Старая система отживет себя окончательно. По стране прокатится волна протестов. Люди будут недовольны действиями власти и финансовым кризисом. 30-летнюю Украину мало кто будет узнавать. За следующий год сделаем несколько уверенных шагов к прорыву. А к 35-й годовщине сюда возвратятся те, кто искал заработки по миру. Решающими станут следующие 5 лет. Заручимся поддержкой влиятельных игроков. В Украину пойдут инвестиции.