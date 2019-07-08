Репетиторство могут запретить

Учителям, которые непосредственно учат детей в школе, запретили быть их репетиторами, потому что это вызывает конфликт интересов.

- Иногда учитель не работает, как положено на уроке, чтобы дети приходили к нему на индивидуальные платные занятия. Это позорное явление, - говорит министр образования и науки 54-летняя Лилия Гриневич.

Ведомство уже обратилось к школам и в письменном виде объявило такое репетиторство нарушением. Однако школа имеет право оказывать образовательные услуги на платной основе легально, в частности индивидуальное обучение с детьми, которое будет учитываться как урок.

- С родителями заключается договор о предоставлении платных образовательных услуг. Но есть опыт детей, которые имеют очень высокие результаты ЕГЭ, и у них не было репетиторов. Все зависит от школы, среды и от настойчивости самого ребенка, - добавляет Гриневич.

- Репетиторство - это нормальное явление. Если учитель умеет применить свои навыки и может помочь ученику повысить его уровень знаний, то это приемлемо, - говорит директор киевской специализированной школы №148 Сергей Горбачев.

- Правильным шагом будет узаконить репетиторство. Любой человек, который получает доход, должен платить налоги. Сейчас вся эта деятельность налогом не облагаема. Учителя требуют, чтобы им повысили заработную плату, и это понятно, ведь их работа очень сложная. Однако ее педагогам выплачивают из налогов, а сами учителя из дополнительного дохода их не платят.

- Министр образования Гриневич это не запретила, "а высказала пожелание", чтобы такого учителя не делали, но никто этого не утвердил и не известно, собираются ли, - объясняет специалист. - Неизвестно, узаконят ли такое решение.