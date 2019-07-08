Репетиторство могут запретить

 
Ексклюзивы
1/5
Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт
Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт
Просмотров: 1062
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 387
Телемост - это талантливая кремлевская операция, хотели проверить нас на прочность
Телемост - это талантливая кремлевская операция, хотели проверить нас на прочность
1 Просмотров: 1116
"За занятие лопается 8-10 шин" - как учатся в школе экстремального вождения
"За занятие лопается 8-10 шин" - как учатся в школе экстремального вождения
Просмотров: 621
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
2 Просмотров: 2979
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
1 Просмотров: 558
Японский доброволец: у нас и Украины похожие проблемы из-за России
Японский доброволец: у нас и Украины похожие проблемы из-за России
Просмотров: 1152
Зеленскому посоветовали не молчать
Зеленскому посоветовали не молчать
Просмотров: 2259
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
2 Просмотров: 2224
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Просмотров: 5904
Фото
Все фото
3
4
3
2
2
21 человек погиб во время теракта в Крыму
21 человек погиб во время теракта в Крыму
Гусь свинье — не баран капусте
Гусь свинье — не баран капусте
Четверо бойцов погибли на фронте
Четверо бойцов погибли на фронте
В Крыму оккупанты устроили экологическую катастрофу
В Крыму оккупанты устроили экологическую катастрофу
В школу пошли 448 тысяч первоклассников
В школу пошли 448 тысяч первоклассников
Интервью
1/5
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 387
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2052
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 657
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1827
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1881
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
08 июля 2019
Просмотров: 522
Доїхати до Леґедзиного
Умінню моєї старшої доньки потрапляти в халепи навіть я позаздрю. У часи її навчання в Черкаському університеті страшно було знімати слухавку. ...
вторник, 09 июля 2019 06:56

Репетиторство могут запретить

  Комментировать

Учителям, которые непосредственно учат детей в школе, запретили быть их репетиторами, потому что это вызывает конфликт интересов.

- Иногда учитель не работает, как положено на уроке, чтобы дети приходили к нему на индивидуальные платные занятия. Это позорное явление, - говорит министр образования и науки 54-летняя Лилия Гриневич.

Ведомство уже обратилось к школам и в письменном виде объявило такое репетиторство нарушением. Однако школа имеет право оказывать образовательные услуги на платной основе легально, в частности индивидуальное обучение с детьми, которое будет учитываться как урок.

- С родителями заключается договор о предоставлении платных образовательных услуг. Но есть опыт детей, которые имеют очень высокие результаты ЕГЭ, и у них не было репетиторов. Все зависит от школы, среды и от настойчивости самого ребенка, - добавляет Гриневич.

- Репетиторство - это нормальное явление. Если учитель умеет применить свои навыки и может помочь ученику повысить его уровень знаний, то это приемлемо, - говорит директор киевской специализированной школы №148 Сергей Горбачев.

- Правильным шагом будет узаконить репетиторство. Любой человек, который получает доход, должен платить налоги. Сейчас вся эта деятельность налогом не облагаема. Учителя требуют, чтобы им повысили заработную плату, и это понятно, ведь их работа очень сложная. Однако ее педагогам выплачивают из налогов, а сами учителя из дополнительного дохода их не платят.

- Министр образования Гриневич это не запретила, "а высказала пожелание", чтобы такого учителя не делали, но никто этого не утвердил и не известно, собираются ли, - объясняет специалист. - Неизвестно, узаконят ли такое решение.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Репетиторство могут запретить». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
июля

Возле украинского села испытали ядерную бомбу

Дату строительства моста вычислили астрономы

В масштабном пожаре сгорели церкви, монастыри и более 2 тыс. домов

Самое читаемое
Как заселяли Донбасс в начале XX века - подборка фото
Как заселяли Донбасс в начале XX века - подборка фото
13
 Просмотров: 29326
&quot;Икона стиля&quot; - Елена Зеленская поразила сеть эффектным образом
"Икона стиля" - Елена Зеленская поразила сеть эффектным образом
4
 1 Просмотров: 19299
Шикарная вилла и платье за 300 тыс. грн: известна стоимость свадьбы Тодоренко и Топалова
Шикарная вилла и платье за 300 тыс. грн: известна стоимость свадьбы Тодоренко и Топалова
4
 Просмотров: 15992
Депутат горсовета упал с водного мотоцикла и погиб
Депутат горсовета упал с водного мотоцикла и погиб
 Просмотров: 14652
54 кандидата в новую Раду голосовали за диктаторские законы
54 кандидата в новую Раду голосовали за диктаторские законы 8 Просмотров: 13365
Украина
Моряки находятся в плену 226 дней
Моряки находятся в плену 226 дней Просмотров: 36
Началась вступительная кампания в университеты
Началась вступительная кампания в университеты Просмотров: 9
"Казака порезали и сбросили со скалы. Его душа живет в каньоне"
"Казака порезали и сбросили со скалы. Его душа живет в каньоне" Просмотров: 171
"Москвич" с газовой установкой разрушил дом
"Москвич" с газовой установкой разрушил дом Просмотров: 18
Брат губернатора Донетчины убивает украинцев
Брат губернатора Донетчины убивает украинцев Просмотров: 45
Больше всего комментируют
8
54 кандидата в новую Раду голосовали за диктаторские законы
8
"СБУ, где вы?" - сети гудят от "братания" телеканала кума Путина с кремлевским пропагандистом Киселевым
5
"Дешевый трюк": Зеленский сделал разгромное заявление о телемосте и вспомнил о Медведчуке, старой власти и Путине
4
Филарет дал интервью российским пропагандистам
3
ЦИК нашла людей с двойным гражданством в партии Зеленского - назвали количество
Голосов: 613
Голосование Сможет ли "Динамо" в сезоне 2019/20 отобрать чемпионство у "Шахтёра"?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua